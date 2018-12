Varela dice que cumplió con los jubilados y pide a candidatos presentar planes de gobierno

El presidente Juan Carlos Varela manifestó que” es importante que se entienda que este gobierno pagó 360 millones de dólares de deudas a los jubilados y pensionados cotizantes de la Caja de Seguro Social (CSS) de hace 40 años, inclusive a los que se les habían fallecido sus familiares”.Varela también resaltó que “estamos a cuatro meses de las elecciones, yo siento que hay un nuevo código electoral, pero eso no limita a que los candidatos, que opinan de todo, empiecen a opinar de estos temas ¿Qué van a hacer con el control de precios, con el incentivo de 7.50 a los arroceros, el incentivo de los 10 centavos para la leche de grado C, Techos de Esperanza, Panamá Bilingüe, sanidad básica?”.Según Varela “es importante que el debate se empiece a enfocar en que los candidatos decidan cuáles son sus políticas hacia los temas nacionales. Yo sigo planteando las mías y las sigo implementando”.El presidente afirmó que “esta época ya yo había dado a conocer toda mi estrategia de gobierno. Es un concejo sano, empiecen a presentar sus propuestas y empiecen a vendérselas al país”.Por su parte el dirigente de los jubilados Guillermo Cortés tildó de irresponsable al presidente. ”Acaban de anunciar con bombos y platillos que los excedentes del Canal de Panamára eran tantos millones, en comparación a los que se había recaudado el año anterior, pero el señor presidente quizás nos considere personas de tercera categoría”.“Es irresponsable porque nosotros somos personas que han dado hasta 50 años de nuestras vidas a este país”, reveló Cortés.“Esperamos que el dos de enero, cuando nos volvamos a reunir en el parque de la Asamblea Nacional, no nos vuelvan a reprimir porque están violando internacionalmente derechos de gente de tercera y cuarta edad. Esperamos que el presidente en su discurso ya sus niños exploradores hayan buscado una posibilidad real de dar este aumento. De lo contrario nos van a seguir en las calles”.