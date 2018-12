Auspa afirma que productos a base de carne de pavo molida con salmonela no se vende en Panamá

La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) informó que luego de una revisión exhaustiva de su sistema de notificación, del registro sanitario uno de los productos relacionados con la alerta (Lean Ground Turkey Nuth Natural Flavorings All Natural emitida por el Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA FSIS, por sus siglas en inglés) por la posible contaminación con Salmonella Reading en ciertos productos a base de carne de pavo molida y cruda de la empresa Jennie O Turkey Store Sales, Inc. no se ha notificado para introducción al país en lo que va del año 2018.

Informa que el USDA FSIS y el CDC mantienen una investigación en curso por el brote multiestatal por Salmonella Reading, los productos afectados incluyen hamburguesas de carne molida de pavo, tacos sazonados de carne molida de pavo, carne molida de pavo sazonada estilo italiano, con fecha de caducidad o expiración entre el 10 de enero de 2018 hasta el 13 de noviembre de 2018.



“Reiteramos que la AUPSA tiene como función primordial velar para que los alimentos importados que ingresen al país cumplan con las normas sanitarias y fitosanitarias, que garanticen alimentos aptos para el consumo humano y animal, para lo cual se realiza de forma rutinaria análisis de laboratorio a los alimentos importados”, detalla la nota de prensa.



Exhorta a la población a que se informen en nuestra página web (www.aupsa.gob.pa), Twitter y Facebook, para aclarar cualquier información referente a alimentos importados.