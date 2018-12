MEF asegura que tarifa eléctrica no aumentará para consumidores

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró en un comunicado que con el propósito de mantener el precio de la electricidad a los usuarios finales, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No.131 (Gaceta Oficial 28684-C) mediante la cual el cliente continuará pagando la misma tarifa del primer semestre de 2018.





Explican que la medida aprobada se da en cumplimiento y concordancia con las políticas de carácter social que el Gobierno de la República de Panamá implementa en favor de la población, para que no sean afectados por los ajustes que se producen en los costos de la energía eléctrica.





"Para mantener estos precios, el Estado transferirá mensualmente un aporte adicional, que compensará los montos no percibidos al no actualizarse las tarifas. Los recursos necesarios para hacer frente a la actualización tarifaria, que no serán percibidos por el cliente final, se obtendrán en la vigencia fiscal 2019, honrando los costos ante las empresas distribuidoras de energía eléctrica", destacaron en la nota.





Los aportes totales del Estado para mantener los precios de la tarifa eléctrica en general se estiman en 160 millones de dólares para el primer semestre del 2019, especificaron en el comunicado.