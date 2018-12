Abogado de Martinelli denuncia a magistrados Zamorano y Carrasco

El abogado Alejandro Pérez presentó una denuncia criminal contra los magistrados Abel Zamorano y Luis Mario Carrasco (suplente de Jerónimo Mejía), por la presunta comisión de los delitos de omisión de deberes y abuso de autoridad en perjuicio de Ricardo Martinelli.



“Es una denuncia criminal a título personal para que se investigue la situación a donde han llevado a Ricardo Martinelli, quien se encuentra en un limbo jurídico”, detalló el jurista a su salida de la Comisión de Credenciales, donde presentó el documento.



“El sistema penal acusatorio no acepta ningún recurso porque dice que no tiene competencia y la Corte Suprema de Justicia no tramita nada a pesar de que emitieron un comunicado informando que declinaba competencia, pero no han hecho formalmente nada para hacer efectiva la declinación, y resulta que ahora Ricardo Martinelli no tiene juez natural. Ni el SPA lo acepta ni la CSJ lo acepta, y el hombre tiene un año siete meses preso”, informó Pérez, acompañado de vocero del exmandatario, Luis Eduardo Camacho.



La denuncia fue presentada la tarde de este jueves, 27 de diciembre de 2018 en la Asamblea Nacional, dirigida a la señora presidenta de la Yanibel Abrego con copia al presidente de la comisión de Credenciales, Sergio Gálvez.



La solicitud recibida por el secretario General de la Asamblea Nacional, Franz Wever, y establece una posible entrevista por parte de los comisionados de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales a Martinelli en penal donde se encuentra recluido desde junio de 2017.

Alejandro Pérez, abogado de Ricardo Martinelli, presenta una denuncia criminal contra los magistrados de la CSJ, Abel Zamorano y Mario Luis Carrasco por los supuestos delitos de Omisión de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad. Vía @ReineldaAlvarez pic.twitter.com/zjopTUx8gU — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 27 de diciembre de 2018