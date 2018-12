Largas filas en la DGI para trámites de impuesto en inmuebles

Las instalaciones de la Dirección General de Ingreso (DGI) amanecieron este jueves saturadas de personas que buscan realizar los trámites del pago de impuestos de inmuebles.





La pluralidad de individuos en la DGI se debe al vencimiento de la moratoria para que los contribuyentes puedan hacer sus trámites y pagar sus impuestos, la cual fue extendida hasta el 2 de enero por la entidad, mediante la Resolución No.201-8001.





Varios de los asistentes mostraron su molestia ante esta situación, por la falta de comunicación y organización con relación al tema por parte de las autoridades.

“Es incomodo tener que formar largas filas y que al momento de llegar al funcionario del DGI, nos dicen que tenemos que regresar después porque nos falta algo, eso es desinformación”, acotó uno de los contribuyentes.

Milagros Bonilla, ciudadana que realiza sus trámites, expresó que “la institución ha impuesto un plazo muy corto, existen muchas personas que por sus ocupaciones no han podido realizar el papeleo y deberían extender el plazo para que todos puedan hacer las cosas como se debe”.



La DGI ha informado que el procedimiento también se puede realizar desde su página web, no obstante las personas indican que el sistema los rebota al momento de registrarse.



Por otro lado, la ANATI indicó que para la revisión y actualización de valores se debe llevar: Copia completa de la escritura con sellos o constancia de inscripción en la República de Panamá.



La institución detalló que no se aceptan escrituras originales, ni se aceptan escrituras de hipotecas o cancelación.



Ante el descontento de la sociedad por los papeleos a realizar, tanto la ANATI como la DGI han manifestado su interés por informar de forma correcta a todos los que no manejan los requisitos a seguir.