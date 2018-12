¿Ratificación de los magistrados quedará para el próximo gobierno?

La posibilidad de que Olmedo Arrocha y Abel Zamorano sean ratificados como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la Asamblea Nacional se convierte cada vez más en una solicitud infructuosa del Ejecutivo.

Fuentes del legislativo han confirmado que se estudia la posibilidad de que ambas designaciones queden para el próximo quinquenio, es decir, que no esté ni contemplado como tema a discusión por la mayoría de los parlamentarios en el próximo periodo ordinario.

“Ya hay varios grupos de diputados que aseguran que no hay tiempo para iniciar el debate ciudadano sobre estas designaciones que ya traen un antecedente polémico”, expresó a este medio la fuente.

Sobre esta probabilidad el diputado oficialista José Antonio Domínguez dijo que “es una irresponsabilidad de la Comisión de Credenciales, quien debe debatir el tema”.

“El Presidende cumplió con su obligación, ahora le toca a la Asamblea cumplir con la suya. No hay justificación alguna para que no haya debatido la ratificación de los magistrados propuestos así como de los suplentes que ya tienen un año esperando la ratificación”, opinó el diputado oficialista.

Además, Ana Matilde Gómez, diputada independiente, reiteró que “no hay interés” y duda de que la Asamblea asuma esa ratificación, pues “hay muchos inconvenientes”. Sin embargo, en la población persiste la incertidumbre de qué sucedería si no se logra ratificar a los miembros de la CSJ que están en mora desde el pasado 31 de diciembre de 2017, y que tienen retrasada la escogencia del presidente del máximo Tribunal de Justicia del país.

El abogado Ernesto Cedeño explicó que “la Constitución de la República no establece una sanción por no designar o no ratificar a los magistrados, pero a nivel administrativo los magistrados salientes deberán quedarse en el cargo hasta que se designen a sus reemplazos”.

A los magistrados Oydén Ortega, de la Sala Civil, y Jerónimo Mejía, en la Sala Penal, se les acabó su período en diciembre de 2017.

El segundo intento para ratificar a magistrados de la CSJ

Hace ya un año (diciembre 2017) que el Ejecutivo designó a la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore y a la esposa del exviceministro de Economía, Ana Tovar de Zarak, como magistradas principales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero esto no rindió frutos, ya que los diputados, por votación mayoritaria, rechazaron la ratificación de ambas.



Reinelda C. Álvarez O.

