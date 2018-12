Un vestido y una flor

El problema con no saber qué pasó con Alejandro durante La Invasión, es que la mente de Libia hace lo que puede para tratar de justificar la ausencia. “Es que nunca he sentido que mi hijo ha muerto.

A veces yo me pongo a pensar que tal vez en eso que nunca había visto una invasión o una guerra, haya perdido la memoria y ha cogido otro camino. Se haya ido para otro lado”.



Cuando Libia habla de él, las palabras se le confunden en la boca. Desaparecido y muerto son términos intercambiables, sustituibles. Una en el lugar de la otra antes de alguna corrección apresurada.

Hay momentos en que Libia piensa que Alejandro ha hecho una vida en algún otro lugar y otros en los que se consuela con sueños prometedores y amorosos.

Como esa vez que creyó que lo veía venir con un niño detrás y que, al verla con su vestido lila de pintas que parecen flores que se mueven con la brisa, él se lo presentaba como su hijo. “Como mandándome un mensaje, que estuviera tranquila, que él está bien.

Que no me dejo ni un nieto ni nada porque estaba muy joven, pero que tal vez allá papá Dios le ha dado un ángel que lo guarda y lo cuida y dice que ese es el hijito que tiene”.



Pero, al levantarse, no estaba ni Alejandro ni el niño y su llegada había sido solo eso, un sueño. Cuando mucho, un mensaje.

Un bálsamo para tratar la resignación. Por eso, cuando habla de buscarlo, habla de buscar su cuerpo. De encontrar sus restos. No de encontrarlo un día en la calle. Por eso, habla de enterrar sus huesos y no de abrazar su cuerpo.



Vivir con un desaparecido, con la idea de alguien que ya no está, es vivir en suspensión. Es conocer de cerca la manera en la que la incertidumbre se hace íntima, la manera en la que provoca grietas, alimenta la duda y hace del duelo un mal irremediable.

Es imaginarse escenarios fantásticos en los que la vida no ha dejado su cuerpo, e incluir su nombre en los rezos diarios con la esperanza de que los buenos deseos le alcancen a donde sea que haya ido a parar.

Porque es que si no hay cuerpo, si no hay tumba, ¿cómo aceptar que realmente se ha ido? Pero vivir con un desaparecido es, también, enumerar los años y aceptar que si no ha regresado después de tanto tiempo es porque ha muerto.

Es que ese vestido lila permanezca en el armario de Libia, la madre, y que en él esté la última presencia física de Alejandro.



Cuando Libia Torrero visita a sus difuntos lleva en la mano un ramo de flores de plástico rojas. Deja un par para su esposo y un par para sus hermanos que ya no están y coloca una flor, sola, sobre una tumba descuidada, con la placa semicubierta por la maleza. Allí, en una tumba ajena, deja una flor en nombre de Alejandro.



Por dolores como esos, precisa saber qué pasó con su hijo. Si vivo, sólo le queda seguir en una espera interminable. Seguir poniéndose el vestido de las pintas amarillas que parecen flores que se mueven con la brisa para sentir que no está sola. Que él, en ausencia, la abraza. Que si el vestido perdura, 29 años después, quizás él también.

Pero, si muerto, su hijo podría estar en cualquiera de los enterramientos que siguieron a La Invasión. Confirmados existen dos: uno en la capital y otro en la ciudad de Colón.

En el de la ciudad, la fosa común del Jardín de Paz, descansan 36 restos no identificados, según un informe del Instituto de Medicina Legal con fecha del 16 de febrero de 1990.

Allí, Alejandro podría ser el Desconocido L-001, o el Desconocido 003, o el Desconocido 046, o el 2-016, o el 2-010-B, o alguno de los desconocidos sin número de identificación, cuyo único distintivo es que vienen de algún complejo hospitalario.

Podría ser el 063 o el 067, ambos cuerpos carbonizados, o el desconocidos del 074. Podría ser el cuerpo no identificado del 2-012 o las vísceras que ocupan la plaza de al lado.



*Esta historia hace parte del especial Duelo. Memorias de una Invasión, del colectivo de periodistas Concolón en alianza con la Comisión 20 de Diciembre, la Fundación Casa Santa Ana y el Centro Cultura España. Todos los trabajos en duelo.revistaconcolon.com.

Melissa Pinel

