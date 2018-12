Un vestido y una flor

“Me dio un abrazo, me dio un besito y me metió una platita en la mano”, dice Libia. “Le voy a ser sincera, cuando mi hijo me abrazó yo sentí algo por dentro de mi. No sé qué fue lo que sentí, pero sentí algo”.



Libia se paró en el portal de su casa hasta que Alejandro se montó en el carro, arrancó y se fue. Esa es la última imagen que tiene de su hijo.



Ahora, veintinueve años después, Libia está sentada en la mecedora y el vestido le abraza las carnes con afán. Con el tiempo, a la correa del vestido se le rompió el broche y Libia piensa en conseguirle algún reemplazo. Algo que le combine, dice. Al mecerse, las pintas amarillas siguen pareciendo flores que se mueven con la brisa.

Alejandro tenía 8 años la primera vez que se le perdió de vista a su mamá. Jugaba fútbol en el Parque Urracá, a un par de cuadras de su casa, y, luego de que su equipo ganase, se fue sin avisar con un grupo de niños a refrescarse a la playa de la Avenida Balboa.

Libia salió a buscarlo y no lo encontró. Se desapareció todo el día y llegó a casa casi al borde de la noche, enteramente mojado. Libia le echó un infierno de enojos encima. Luego, cuando estaba en tercer año de la escuela, repitió la hazaña un día que se fue a sembrar árboles a la cuenca de el canal.



“Yo llorando a mi hijo. No sabía qué había pasado con él”, recuerda Libia. En esa ocasión no volvió si no hasta el día siguiente, ya con las disculpas escapando de la boca. Alejandro no volvería a perderse así hasta los 24 años, cuando La Invasión lo pilló en medio de una fiesta de navidad. Pero esa vez, a diferencia de las otras, no hubo regreso, ni regaños, ni disculpas.



Esta vez, a pesar de la angustia, Libia no pudo salir a buscarlo de inmediato. No lo hizo sino hasta el 23 de diciembre, cuando aventurarse a las calles seguía siendo insensato pero al menos era posible. Visitó primero el campo de fútbol de la Escuela Balboa, donde estaban los refugiados de El Chorrillo, pensando sin suerte que quizás estaría allí.

Luego caminó poco más de 2 kilómetros hasta el Hospital Gorgas, donde tampoco estaba. Le pidieron que dejara sus datos y describiera a su hijo para luego contactarla en caso de que apareciera.

Por último agregó otros 4 kilómetros a su caminata, en una ciudad llena de retenes y peligros donde más de uno perdió la vida en esporádico fuego cruzado, hasta llegar al Santo Tomás. Lo único que recuerda de ese hospital era que había tantos cadáveres, apilados unos sobre otros, que era imposible reconocer a nadie.

Allí, vio un cuerpo que la dejó helada.



“Cuando lo vi así me pareció que era mi hijo y yo comencé a llorar. No lo pude identificar porque estaba hinchado, estaba transformado. La cara, los brazos”, recuerda. Como no tenía lunares o alguna otra marca que le permitiera reconocerlo, no pudo identificarlo con certeza. “Siempre he estado con la duda. ¿Sería mi hijo y no lo pude reconocer? O no quise reconocerlo sería. Siempre me pregunto eso”.

En los días siguientes fue al Ministerio de Hacienda y Tesoro, a ver si algún colega de Alejandro que había estado en la fiesta recordaba qué había pasado.

Pero sólo escuchó que cuando sintieron las bombas, el que tenía carro brincó a montarse en el suyo y el que no tenía salió corriendo a ver cómo se iba. A través de los años trató de encontrar respuesta sobre el paradero de su hijo pero nunca recibió una réplica oficial.

El padre de Libia, al registrarla cuando era chica, no le quiso poner de primer nombre Magdalena —como había determinado su madre— porque decía que las mujeres de ese nombre lloraban mucho.

Aquel señor no tenía manera de saber que ni la superstición iba a proteger a su hija. Que relegar el Magdalena a segundo nombre no serviría de nada. Alejandro tendría hoy 53 años. Libia lleva llorando su desaparición más años de los que Alejandro llegó a estar a su lado.





*Esta historia hace parte del especial Duelo. Memorias de una Invasión, del colectivo de periodistas Concolón en alianza con la Comisión 20 de Diciembre, la Fundación Casa Santa Ana y el Centro Cultura España. Todos los trabajos en duelo.revistaconcolon.com.