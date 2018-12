'Duelo. Memorias de una Invasión', el especial del 20/12/89

El colectivo de periodistas Concolón en alianza con la Comisión 20 de diciembre de 1989, la Fundación Casa Santa Ana, el Centro Cultural de España y con apoyo del periódico Metro Libre lanzaron ‘Duelo.

Memorias de una Invasión’. Duelo es un especial online con nueve historias. Un periodista, Adolfo Berríos, escarbando en un silencio hondo sobre la vida de su tío Chiqui, asesinado por los gringos el 22 de diciembre de 1989.

Una madre, Libia Magdalena Torrero, alimentando un encuentro imposible con un vestido lila con pintas amarillas que parecen flores. Carlos Barahona: alguien que nunca habló con sus hijos sobre la muerte que lo encontró en un Mazda del 69, pero hoy cuenta esa historia ante todos.

Otra madre, Angélica Paredes, disparando palabras como balas porque está harta.

Una ciudadana norteamericana pidiendo al gobierno de su país responsabilidad sobre las muertes. Alguien que entonces gritó: Thank you!, y hoy dice Thanks, but no thanks.