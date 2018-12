La odisea de hacerse un examen o sacar una medicina en la CSS

Los asegurados siguen denunciando falta de medicamentos para pacientes de VIH, cáncer, diabetes, neurología; entre ellos irbesartán, metformina, atripla e insulina.

Mientras tanto, en el área de laboratorio los reactivos para exámenes de glucosa, colesterol y bilirrubina difícilmente se pueden encontrar en un solo hospital, según los pacientes, por lo que tienen que recorrer varias policlínicas para realizarse los exámenes generales.



Según un asegurado paciente de VIH, que prefirió no revelar su nombre, “varias veces en el año me he quedado sin los retrovirales, pero mi doctor hace hasta lo imposible para rastrear en qué farmacia de la CSS los podrían tener. Además en la farmacia nos tenemos que quedar esperando hasta más de hora y media para recibir un solo medicamento, si es que lo tienen disponible”.



La asegurada Geraldine González manifestó que “primero si no tienes contacto con alguien que trabaja dentro, difícilmente se consigue un cupo para los exámenes de laboratorio y si no los tiene, hay que formar fila desde las 5:00 a.m. a ver si de casualidad le toca un número. Para colmo, cuando ya consigue la cita, no hay reactivos en un mismo lugar, hay que hacer todo un recorrido para completar los exámenes sin que venzan”.



Julio García Valarini, director de la CSS, reveló que “los tiempos que da la ley para hacer estas compras de insumos y medicamentos son demasiado prolongados”. Según García, para mejorar y abastecer el sistema “queremos reducir los tiempos. Pero eso no significa que queramos soslayar la fiscalización”.

El recorrido que hace el asegurado para obtener fármacos y exámenes

Para solicitar un examen de sangre, su médico debe ordenar la receta, luego asistir al laboratorio, entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m. y tomar un número para la extracción de sangre. Los resultados deben estar listos en una semana. Se retiran en el mismo lugar, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Para solicitar una medicina, debe ir a farmacia con su ficha, cédula y receta. Si hay en depósito, debe esperar entre 45 minutos a una hora y media para retirarlos.

GINA ARIAS RIVERA

Instagram: riverarias92

Twitter: @riverarias92