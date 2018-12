Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica será licitada el primer trimestre de 2019

EFE | Las autoridades panameñas planean licitar en el primer trimestre de 2019 un proyecto eléctrico de 500 kilovoltios que busca duplicar la capacidad de respaldo del sistema nacional, que debe enfrentar una demanda de energía que crece un 6 % anual, informó hoy una fuente oficial.

Se trata de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica Chiriquí Grande-Panamá III 500KV y subestaciones asociadas, el "proyecto de inversión más grande en su categoría en Panamá y Centroamérica", para el ya están precalificadas empresas y consorcios de España, China, Brasil, India, Colombia, Francia y Canadá.

La estatal Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) recordó en un comunicado, en el que no se precisan montos de inversión, que la cuarta línea "tendrá una capacidad de 1280MVA/1500MW, y comprende una longitud de 317 kilómetros de distancia y 70 metros de ancho de servidumbre".



Cubrirá una ruta por el Caribe panameño que va desde Bocas del Toro hasta la provincia de Panamá, entre las subestaciones Chiriquí Grande y Panamá III, próximas a construir, de acuerdo con la información oficial.



Este viernes fue publicado el pliego de especificaciones del proyecto de ingeniería de diseño, construcción, suministro e instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la cuarta línea, un documento de más de 1.000 páginas que reposa en el sistema electrónico de contrataciones públicas de la República de Panamá.



"A fin de que su construcción pueda comenzar en la estación seca de 2020, luego de cumplir con los estudios técnicos, ambientales sociales, así como todos los aspectos que contemplan las leyes locales, la empresa ha previsto que el acto de licitación se realice en el primer trimestre de 2019", indicó Etesa.

El gerente general de Etesa, Gilberto Ferrari, declaró que se está "dando cumplimiento al plan de expansión del sistema interconectado nacional aprobado en tiempo oportuno para que la línea inicie operaciones en el primer semestre de 2023".



"Con esto buscamos evitar que se repitan situaciones del pasado", dijo Ferrari en alusión a los grande apagones que han afectado al país en los últimos años, y que ocasionaron "pagos que superan los 130 millones de dólares en generación obligada y desplazada", dijo el ejecutivo.



Una vez operativa, la cuarta línea "incrementará la capacidad de transporte, por tanto, disminuye las pérdidas del sistema, lo que representaría, en términos económicos, entre 20 y 22 millones de dólares menos al año", dijo Etesa.



"La cuarta línea brindará redundancia al sistema, incrementa la seguridad de este y duplica la capacidad de respaldo, permitiéndole operar aún sin un circuito en funcionamiento", agregó Ferrari.



El ente estatal precisó que la cuarta línea de transmisión eléctrica "operará inicialmente a 230 kilovoltios y posteriormente será ampliada a 500 kilovoltios".

Etesa recordó que hay cinco empresas y consorcios precalificados en este proyecto, que cumplieron requisitos en materia de "capacidades financieras y técnicas que le permitan desarrollar el proyecto de inversión eléctrica más grande en su categoría de Panamá y Centroamérica".



Se trata de las empresas y consorcios Interconexión Eléctrica, S.A. E.S.P. (Colombia); China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd. (China); Consorcio Chiriquí Transmisora de Energía (España); Consorcio Four Seasons (India, Francia y Brasil); y Consorcio de Transmisión Vasco Núñez de Balboa (Canadá y España).



Etesa añadió que un tercio de la cuarta línea atraviesa territorios indígenas, y que desde diciembre de 2017 se ha dado "información del proyecto en más de 50 comunidades a fin de obtener la aprobación del Congreso Regional Ño Kribo, máximo organismo reconocido para la toma de decisiones de la región".