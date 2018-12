Decretan detención provisional para segundo implicado por homicidio de escolta

La juez de Garantías del Primer Circuito Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá, Karolina Santamaría, decretó como medida cautelar, la detención provisional, a un joven de 23 años de edad, por la supuesta comisión del delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado y robo agravado, en perjuicio del escolta Jorge Nash, hecho ocurrido el pasado 27 de octubre de 2018.





Previo a esta solicitud del Ministerio Público, representado por el fiscal de la Sección de Homicidios, Humberto López, el juez legalizó la aprehensión y dio por formulada la imputación en calidad de autor a este joven que se presume realizó los disparos y ocasionó la muerte del escolta.







La defensa particular, Agustín Vega, no objetó ninguna de las solicitudes del Ministerio Público, ya que su representado tomó la decisión de colaborar con la investigación.







Por su parte, el fiscal acreditó como elementos de convicción, el hecho punible, que se trata de un delito grave que supera la pena mínima de 30 años, el reconocimiento de un testigo, entrevistas de los presentes el día del hecho, a través de imágenes de un video en los noticieros, que existen riesgos de fuga o desatención del proceso, porque estuvo evadiéndose por varias provincias, que representa un peligro para la sociedad al irrumpir en un local donde habían hasta niños. Además, no tiene arraigo laboral y mantiene antecedentes penales.







Según el Ministerio Público, existe reconocimiento fotográfico y colaboración del otro imputado, quien narró cómo se dieron los hechos, de que el hoy imputado fue la persona que disparó al escolta Jorge Nash (q.e.p.d.) y dónde se ocultaron después de cometer el robo agravado de 16 mil dólares en el local de un partido político en el área de El Paical.

El Fiscal de Homicidios/Femicidios, Emeldo Márquez le explica a los medios de comunicación el resultado de la audiencia en contra de la segunda persona aprehendida por el homicidio de Jorge Nash, ocurrido el 27 de octubre de 2018. 👉👉👉👉📽️📽️📽️📽️ pic.twitter.com/2eXmNvDEUU — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 12 de diciembre de 2018