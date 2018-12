'Pacto Global respeta soberanía de Estados'

El Gobierno panameño explicó algunos puntos sobre el Pacto Mundial para la Migración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que suscribió el lunes en Marruecos. Según el Gobierno “el Pacto Global no es legalmente vinculante y respeta la soberanía de los Estados para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias”.

Además, afirman, “crea el maco integral de medidas no obligatorias, para hacer la migración más segura y digna para todos”. Explicaron que “el documento reconoce que para mitigar los riesgos y los retos que conlleva la migración, hace falta mejorar la colaboración entre países”.

Entre otros puntos destacaron que “el Pacto refleja el entendimiento común de los Gobiernos. La migración fronteriza es un fenómeno internacional y para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación.

El Pacto no incentiva la migración, no dicta, no impone y respeta totalmente la soberanía de los Estados”.

El Ejecutivo manifestó que “el pacto proporciona una nueva plataforma de cooperación y es un recurso para encontrar el equilibrio entre los derechos de las personas y la soberanía de los Estados”.