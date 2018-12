Querellantes satisfechos con fallo que mantiene juicio a Martinelli en Panamá

EFE | Querellantes en el proceso por escuchas y peculado contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) expresaron hoy su satisfacción porque un fallo del Supremo mantuvo el llamamiento a juicio por esa causa, aunque la envió a un tribunal ordinario.



El pleno del Supremo se declaró este viernes incompetente para juzgar a Martinelli y pasó la causa a un tribunal del sistema penal acusatorio, aunque dejó en firme el llamamiento a juicio dictado por un magistrado de la máxima corte que actuó como juez de Garantías en la fase intermedia del proceso.



Los magistrados respondieron así a un amparo de garantías presentado por la defensa de Martinelli, que se encuentra en prisión preventiva en Panamá desde el pasado junio acusado de cuatro delitos que suman 21 años de cárcel.



Martinelli "va a juicio directamente y sigue privado de libertad", destacó a Acan-Efe la política y supuesta víctima de las escuchas Balbina Herrera, una de las querellantes en el proceso.



Herrera, del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), sostuvo que "no importa cuál sea la instancia" que juzgue al expresidente, porque las pruebas en su contra "son tan contundentes" que "no hay forma de decir que no pincharon" a sus opositores.



La veterana política sin embargo criticó al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por "no ponerse los pantalones largos" y asumir su papel, por lo que cree que nuevamente "quedaron totalmente desprestigiados".



Martinelli es procesado por supuestamente intervenir ilegalmente las telecomunicaciones de decenas de políticos, empresarios, periodistas y activistas sociales entre 2012 y 2014, un caso que el expresidente tilda de invento y parte de una persecución política en su contra.



Mitchell Doens, otro político del PRD, exministro y supuesta víctima de las escuchas, dijo a Acan-Efe que la decisión del pleno del Supremo es "positiva y tranquilizadora" tanto para los querellantes como para la fiscalía, debido a la "actitud de algunos magistrados que realmente estaban escurriendo el bulto".



El fallo "nos da la esperanza de que en un tribunal se tome la decisión" sobre el caso de Martinelli, en el que existe "pruebas contundentes" en su contra, y los querellantes "tenemos las herramientas para apelar decisiones que consideremos" equivocadas, agregó.



Los querellantes además están preparados para apelar ante tribunales superiores todos los recursos a los que ya ha echado mano la defensa para buscar, por ejemplo, la salida de la cárcel de Martinelli, y que ya fueron rechazados en el Supremo.



"No vamos apurados", agregó Doens, que creen que la fecha de inicio del juicio - 11 de diciembre próximo - establecida por el juez de Garantías, Jerónimo Mejía, no se cumplirá, y la diligencia quedará para "a más tardar, mediados de enero próximo".



Martinelli, de 66 años y quien se defiende como perseguido político, está detenido en la cárcel El Renacer, a las afueras de la capital panameña, desde el pasado 11 de junio.



Ese día fue entregado a Panamá por Estados Unidos, donde estuvo un año en prisión preventiva mientras el Departamento de Estado de ese país estudiaba su extradición por este caso.



La ley panameña establece que solo el Supremo puede investigar y procesar a los diputados, una condición de la que gozó Martinelli hasta junio pasado, cuando a pocos días de ser extraditado renunció al cargo de legislador regional.