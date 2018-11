Contraloría ha refrendado 589 becas a SENACYT

Por razones de transparencia, la Contraloría General de la República considera importante exponer ante la ciudadanía la realidad del programa de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).La Contraloría apoya y respalda la gestión de SENACYT para promover la Ciencia, sin embargo, dicha promoción debe ir sustentada con un proceso amplio y transparente, y que de igual manera, redunde en el desarrollo del capital humano que requiere el país.Desde el inicio de nuestra administración, la Contraloría ha refrendado 589 becas de SENACYT por más de 27 millones de balboas y en estos cuatro años, solamente se han dejado de refrendar 6 becas por razones económicas y/o jurídicas.La decisión de suspender la convocatoria para nuevas becas de Ciencia y Tecnología, fue una decisión unilateral tomada por la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), y en ningún momento la Contraloría recomendó dicho actuar. Esta administración NUNCA ha ordenado la suspensión de recibir, tramitar o refrendar becas de los proyectos del IFARHU y de SENACYT.La Contraloría continuará fiscalizando los fondos del Estado, sin embargo es importante resaltar que esta entidad solicitó a SENACYT un informe socioeconómico de los beneficiarios, para asegurar que los recursos estén bien asignados.En la actualidad los becarios del proyecto de becas de SENACYT tienen la obligación de regresar al país luego de terminada sus carreras; sin embargo, dichos contratos no exigen ningún compromiso de repago por la beca otorgada, ni tampoco exige que los becarios presten algún tipo de servicio al Estado, o docencia en algún centro de enseñanza superior.La Contraloría ha recomendado a SENACYT que evalué su reglamento interno para solicitar que las personas que reciban los beneficios antes mencionados transfieran sus conocimientos a los jóvenes que se inclinen a las carreras de las ciencias y que no han tenido la oportunidad de recibir becas para este tipo de estudio; o contribuyan a la gestión Pública con sus servicios, por un tiempo determinado , tal como lo hacen otras Instituciones con programas de becas, como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Universidad Tecnológica.“ES COMPLETAMENTE FALSO que la Contraloría haya rechazado el pago a algún estudiante en el extranjero; todas las solicitudes presentadas desde el 2015 han sido revisadas y refrendadas y esta entidad trabaja en forma expedita en dichos casos por razón de las necesidades de estos estudiantes que están viviendo en el extranjero. En este momento no hay ningún expediente de SENACYT presentado a la Contraloría con referencia a este tipo de pago, que no haya sido procesado”, acotó el contralor Federico Humbert.“SENACYT estructura su gestión sobre su reglamento, no obstante, la Contraloría estructura el suyo sobre la Constitución y la Ley”, concluyó Humbert.