Otorgan fianza de exacarcelación a exministro 'Pepe' Suárez

Mediante Auto de Fianza de Excarcelación N° 5, de fecha 29 de noviembre de 2018, el Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal de Panamá, admitió la petición de conceder fianza de excarcelación, formulada por la licenciada Abril Arosemena Zárate, en favor de Federico José Suárez Cedeño, vinculado al supuesto delito contra la administración pública, relacionado al caso por el mejoramiento y ensanche de la Avenida Domingo Díaz, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas.

En ese sentido, el juez de la causa Leslie Alberto Loaiza, fijó la cuantía de la fianza en 500 mil balboas, la cual deberá consignar, una vez quede ejecutoriado el auto, para gozar de libertad provisional hasta que culmine el proceso.





Al fundamentar su decisión, el juez indica en su resolución que “Federico José Suárez Cedeño, no es una persona de perfil peligrosa, que trate de atentar contra terceros, no tiene la posibilidad de contaminar ni destruir pruebas ya que el Ministerio Público ha efectuado una amplia investigación, posee arraigo familiar, laboral, territorial.”

Acota que “ha cumplido incluso con medidas cautelares de reporte en este tribunal por otra causa, y ha afrontado sus investigaciones, no ha evadido su comparecencia.”





Para determinar la cuantía de la fianza, estimó el juez Loaiza que el sindicado no posee antecedentes penales, no existe riesgo de fuga, y su familia está en Panamá, por lo que fijar una cuantía onerosa sería como negar la fianza, ya que sería imposible consignar y mejor saldría negar que no es lo acorde a lo motivado.





En su fundamento, el juez Leslie Alberto Loaiza le recuerda a las partes los principios de lealtad, buena fe y probidad, y ante todo el respeto a su persona como juez.





Se le advierte al fiado que al recibir el beneficio de la fianza de excarcelación deberá cumplir con lo establecido en el artículo 247 del Código Procesal Penal, como mantenerse dentro de la circunscripción del Tribunal del conocimiento, comunicar los cambios del domicilio, presentarse al Tribunal cada vez que se le requiera, entre otras obligaciones del fiador.





Esta causa guarda relación con una presunta lesión patrimonial de B/.5,694,482.78 establecida por auditoría del MOP, donde se vincula al exministro de la Cartera, por un supuesto sobreprecio relacionado con el programa de estudios, diseños, construcción y financiamiento de obras para mejoramiento y ensanche de la Avenida Domingo Díaz.