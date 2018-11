ATTT detrás de equipo pesado sin placa

Los camiones circulando sin placa en las vías es un problema recurrente, según la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

“Tenemos una estadística semanal mínima de siete vehículos de arrastre o camiones de equipo pesado que no portan la placa o la mantienen en un lugar no establecido”, señaló Anthony Cortez, supervisor de tránsito de la ATTT, quien detalló que “la sanción de portar placa en el lugar no establecido es de $20 y no tener placa es $50, se retiene el vehículo y se quitan tres puntos de la licencia”.



“Según el Reglamento de Tránsito el transporte de carga debe llevar la placa en la parte trasera y debe estar visible y limpia. Sólo la unidad de arrastre (los que llevan mesas y contenedores), deben portarla delante”, señaló Cortez.



Antonio García-Prieto, de la Asociación de Transportistas de Carga de Panamá (Atracapa), señaló que “el tema de camiones sin placas, son más bien son casos puntuales, porque no es el común denominador”.



“Hay casos que cargan la placa dentro del vehículo, porque se la han robado anteriormente o tienen sólo el papel de permiso porque el municipio no le han dado lata, pero en términos generales el 98% tiene su placa”, concluyó.

