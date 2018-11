El periodismo latino dejó su huella en el Professional Fellows Program

Con la exhibición de un impactante video que retrató los ataques que recibe el periodismo en Latinoamérica y la ovación del público a los protagonistas del video, un grupo de periodistas de la región que se enfrenta dicho panorama, los becarios del programa "A Digital Path to Entrepreneurship and Innovation for Latin America" (Un camino digital hacia el emprendimiento y la innovación en Latinoamérica), que a su vez forma parte del Professional Fellows Program, cerraron su participación la semana pasada con el Professional Fellows Congress, evento de cuatro días que reunió a 308 profesionales de 61 países en Washington DC.



El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en colaboración con el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), desarrolló un programa para 19 comunicadores que duró seis semanas, entre octubre y noviembre, lo que incluyó prácticas profesionales en importantes medios de comunicación de EE.UU. y charlas con influyentes figuras del ICFJ y de organizaciones estadounidenses.

Con el apoyo de la Embajada de EE.UU. en Panamá, nuestro país se sumó por primera vez a este programa con la participación de los periodistas Mario Lara, editor general del diario Metro Libre y la comunicadora freelance Carolina Proaño.



El propósito del programa es crear una red de periodistas, emprendedores de medios y analistas tecnológicos a través de la región.

Nueva convocatoria para los comunicadores

ML | La Embajada de EE.UU. invita a aplicar al programa de intercambio profesional del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ). Está dirigido a los comunicadores y los seleccionados tendrán la oportunidad de realizar prácticas profesionales en medios de comunicación de EE.UU. El programa tendrá lugar entre abril y mayo del 2019.

Las aplicaciones cierran el próximo 30 de noviembre. Al ser un programa de intercambio, los aplicantes deben poder comunicarse en el idioma inglés. Más información en el sitio: tinyurl.com/ICFJFellow.

Conferencia de Periodismo de Investigación

ML | La conferencia del ICFJ y CONNECTAS (iniciativa que promueve el intercambio de temas para el desarrollo de América) juntara periodistas de América Latina y el Caribe en la Ciudad de Panamá, del 29 de noviembre al 1 de diciembre.

La convocatoria es para periodistas residentes trabajando en Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana. Jamaica, San Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y los Granadinas, y Surinam que hablen español. La fecha tope para aplicar es el 28 de octubre.