Vendedores del mercado de Abastos se mudarán en enero

Se ratifica la mudanza del Mercado de Abastos, pero para el mes de enero, luego de un ambiente de tensión que se vivió desde tempranas horas de ayer. Los vendedores protestaron y cerraron las puertas del lugar, oponiéndose al traslado hacia Merca Panamá que se realizaría el día de hoy.



“En el otro mercado todavía se está construyendo, nosotros no estamos en contra de la mudanza, pero nos parece que mudar a los arrendatarios en esta fecha no era adecuado. Eso no se debe hacer porque hay mucha gente que va a quedar perjudica. No le toquen e diciembre a las personas”, manifestó, Esteban Fistonich de la Asociación de distribuidores de Productos Agrícolas.



Después de una reunión de las autoridades con los arrendatarios se acordó “suspender la mudanza hacia Merca Panamá, hasta evaluar la propuesta que sea la primera semana de enero.

Además, nos comprometimos que los representantes de los transportistas, carretilleros y cafeteros levantar un censo real de todos los que tienen actividad dentro del Mercado de Abastos, tanto los pequeños y grandes comerciantes”, manifestó el ministro de Desarrollo Agropecuario Eduardo Carles.

Respecto al tema con los dueños de fondas que se mantenían en negativa a trasladarse en la reunión se acordó que “visiten las instalaciones para evaluar según necesidades de cada uno de los vendedores los locales que serán destinados para ellos”.



El lunes 19 se instalará una mesa de diálogo para darle seguimiento a los puntos acordados.

Thaylin Jiménez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @TJimnz

Instagram: thayjimnz