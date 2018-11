Comerciantes protestan en las instalaciones del Mercado de Abastos

Desde tempranas horas mantienen el lugar cerrado e impiden el paso al lugar. Los manifestantes aseguran que tomaron esta medida porque el traslado se realizará a partir de este viernes 16 de noviembre y todavía las autoridades no les brindan explicaciones acerca del tema.





Expresan que no se irán del lugar hasta tener una solución por parte del presidente Juan Carlos Varela.





“Aquí nadie está preso, todos estamos molestos porque no se nos han dado explicaciones y no podemos aceptar que se nos ignore, que no se nos anuncie que esto cerrará y que habrá una mudanza”, declaró uno de los manifestantes.





Al lugar se apersonó el ministro de Seguridad, Jonattan Del Rosario y el ministro del Mida, Eduardo Carles, para dialogar con los manifestantes y llegar a un acuerdo.





“El que quiere dialogar nosotros estamos dispuestos a dialogar. Hay un proceso de mudanza a nuevas instalaciones. Hay un proceso de dialogo que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el gerente de Merca Panamá han entablado. Hay algunas personas que tienen preocupaciones sobre ese proceso y el gobierno ha venido aquí en una comisión de dos ministros de Estado a evacuar cualquier duda. Lo que no podemos permitir es que haya personas que de manera arbitraria cierren un mercado público y pongan un candado, eso no es orden”, manifestó Del Rosario.