El aumento de la criminalidad es la amenaza de fin de año

Robos, hurtos y asesinatos en los últimos meses del año retan a los organismos de seguridad, que con diferentes operativos desarrollados en los cuatro años de gobierno, no los han logrado frenar del todo.



En medio de una percepción ciudadana que cataloga al país en un período alarmante de inseguridad, el Estado mantiene su postura en que los niveles de delincuencia han bajado.



Tirso Castillo, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá (UP) reveló que “las cifras de robos y hurtos en los últimos años se han mantenido subiendo, no hay tregua y aunque la presencia policial suba en los barrios de riesgo social, la falta de confianza en las fuerzas de seguridad impiden que se realice con efectividad la lucha contra la delincuencia”.



Según Castillo “el ciudadano es desconfiado con la Policía Nacional y el delincuente toma ventaja de eso y se moviliza con mayor facilidad durante las fiestas de fin de año”.



Por otro lado, el criminólogo Marco Aurelio Álvarez indicó que para bajar los índices que se mantienen en rojo “las medidas tienen que ser integrales, se tiene que atacar directamente a las pandillas y bandas, que se tienen plenamente identificadas, no hacer solamente operativos aislados”.



“Los delincuentes, antes solo se encontraban en barrios guettos, pero ahora se fueron esparciendo a los diferentes sectores”, dijo Álvarez.



Rolando Mirones, exdirector de la Policía Nacional manifestó que “Panamá necesita un plan de seguridad a largo plazo, no podemos seguir aplicando medidas diferentes cada cinco años”. Según Mirones “la fuerza pública siempre ha realizado su trabajo, sin embargo no nos hemos puesto de acuerdo en las medidas. El problema principal del sistema de seguridad es que realiza planes temporales y no se piensa en mediano ni largo plazo”.

