Aumentan denuncias contra el Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos

Las denuncias y quejas contra el Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, por parte de funcionarios y miembros de la sociedad civil van en aumento.



“Este es un defensor que no llena las expectativas, porque debe cumplir una misión y no lo hace. Un caso concreto es lo que se ha dado en Colón donde hemos tenido diversos problemas y él no se ha acercado a verlos ni se ha pronunciado sobre ello”, manifestó el dirigente del Frente Amplio por Colón (FAC), Edgardo Voitier.



“Han llegado no menos de cinco denuncias contra el Defensor del Pueblo y para ello se creó la comisión en la Asamblea y su designación formal debe ser el lunes (hoy). Este comité se encargará de verificar la información que nos ha llegado sobre acoso laboral, moral y hostigamieto”, dijo la diputada Ana Matilde Gómez.



“Las actuaciones no han sido acordes a la Ley. El pueblo espera mucho de esta institución. Me parece que está en buen momento, el Ombudsman, para dimitir y poner su cargo a disposición”, señaló Francisco Mendizábal funcionario de la Defensoría.



Por su parte, Toribio García presidente del Congreso Regional de la Comarca Ngäbe Buglé indicó que “el señor Castillero Hoyos, no ha tenido la mínima voluntad de defender a un pueblo. Un ejemplo claro fue durante la crisis del proyecto hidroeléctrico en Barro Blanco”.



Horacio Icaza de Movin indicó que “el Defensor ha tomado el papel de cuidador de la oficina y no un responsable activo dentro de la sociedad y es preocupante. Necesitamos más dinamismo de la persona”.

La entidad debe actuar con plena dependencia

ML | Es una institución creada para velar por la protección de los Derechos Humanos de todos los habitantes de Panamá y debe actuar acon plena independencia y autonomía funcional, administrativa y financiera, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad u órgano del Estado.

El Ombudsman está nombrado en el cargo hasta el año 2021

Alfredo Castillero Hoyos, fue nombrado en marzo de 2016, como Defensor del Pueblo. Antes de esa fecha desempeñaba el cargo de director institucional en el Ministerio de Seguridad.



El Ombudsman se graduó en la Universidad de Warwick, Inglaterra, donde obtuvo una maestría en Estudios Políticos, en 1993. Luego, realizó estudios de postgrado en metodología de las ciencias sociales y un doctorado en estudios políticos, ambos en el Universidad de Portsmouth, Inglaterra, en el año 1999.



Castillero Hoyos, quien es politólogo, fungió de Director de Política Exterior del 2000 al 2003 y fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2003 al 2006.

Castillero reemplazó a Lilia Herrera y fue nombrado, frente a la entidad, para el período 2016-2021, siendo su defensora adjunta Elsa Fernández Aguilar, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas.

