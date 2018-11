Admiten 86 pruebas testimoniales del Ministerio Público en el caso Operación "El Gallero"

El juez de Garantías del Primer Circuito Judicial en Panamá, Carmelo Zambrano, en el segundo día de audiencia de acusación en el caso conocido como operación “El Gallero”, dio por presentada el escrito de acusación que presentó el Ministerio Público y negó las 12 objeciones de la defensa.Igualmente, el juez admitió las 86 pruebas testimoniales que presentó el Ministerio Público y concedió tres días (12, 13 y 14 de noviembre) para que los abogados Rigoberto Vergara y Erick Valdés, en representación del resto de la defensa, observen las resoluciones de las llamadas telefónicas, manteniendo la confidencialidad.En su momento, las 86 pruebas testimoniales fueron objetadas por toda la defensa, ya que consideran que las pruebas son ilícitas, improcedentes y no existe una resolución que autorice la interceptación de llamadas telefónicas y sobre las grabaciones de audio, por lo que solicitaron que no admitieran.También fueron presentadas en el acto de audiencia, más de 100 pruebas documentales por el fiscal y en virtud de que faltan aún más, aunado a las pruebas periciales que quedaron pendientes, la audiencia se reanuda el jueves 8 de noviembre a las 10:00 a.m.