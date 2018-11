CSS registra pérdidas en más de 300 mil balboas porque usuarios no retiran resultados de laboratorios

La Caja de Seguro Social (CSS) registró de enero a agosto de este año pérdidas por 352 mil 668.16 balboas, producto de exámenes de laboratorios clínicos que no fueron retirados en las distintas instalaciones de salud a nivel nacional.





El monto equivale a 135 mil 100 resultados de pruebas de laboratorio que no fueron retirados por los asegurados. Esto es considerado como una mala práctica y un “gasto innecesario en reactivos, insumos, tiempo laboral y citas desperdiciadas”, según detalla un comunicado de la institución.



La jefa nacional de Laboratorios Clínicos de la CSS, Zoila de Castillo, mencionó, además, que esta mala práctica reduce la posibilidad de que otros pacientes accedan a estos beneficios.



“La demanda de servicios de salud, en la institución, se ha disparado respecto a la oferta, ocasionada principalmente por el aumento de población que solicita diariamente atención en las instalaciones y el buen uso de los recursos es imperante en las actuales circunstancias”, manifestaron los directivos.



Cada examen que se realiza a un paciente implica diferentes tipos de pruebas con reactivos, y de acuerdo a las metodologías aplicadas por sección, cada uno de ellos, tienen un costo promedio que va desde 0.27 céntimos (pruebas de química) a B/. 21.52 los de bacteriología, explicó Correa de Castillo.



Revelan que la mayor incidencia de resultados no retirados ha sido de 41 mil 736 registrada en el área metropolitana en las policlínicas: J.J. Vallarino, Generoso Guardia, Alejandro De La Guardia, hijo; Manuel María Valdés y Presidente Remón.



En el hospital Gustavo Nelson Collado en Chitré no se retiraron 36 mil 566, mientras que 15 mil 211 pruebas no fueron retiradas en instalaciones de la provincia de Chiriquí como: el Hospital Dionisio Arrocha y en las policlínicas Gustavo A. Ros, Pablo Espinosa, expresó Castillo.





El informe de la CSS detalla que, en porcentaje, los resultados que no llegaron al médico por región representaron: en Bocas del Toro un 1.06 %, Chiriquí 0.56%, Veraguas 0.54%, Azuero 1.62 %, Coclé 0.63 %, Colón 0.67%, Panamá Oeste 0.05%, Panamá Este 0.42 % y Panamá Metro 0.33%. Los laboratorios de la Caja del Seguro Social procesan al año alrededor de 25 a 26 millones de pruebas y se atienden en promedio unos 2.9 millones de pacientes.





Manifiesta Castillo que entre las pruebas más comunes puede mencionar: las de química, inmunoquímica, serología, hematología, urinálisis, parasitología, bacteriología, inmunoserología e inmunología, hematología especial y bacteriología.





Agregan que trabajan para establecer un mecanismo entre el personal de la institución y los pacientes para evitar que la situación siga ocasionando pérdidas cuantiosas a la CSS.