Presidente Varela aprobará presupuesto del Estado a pesar de los camarones legislativos

El presidente de la República Juan Carlos Varela detalló que pesé a los cambios que se incluyeron el presupuesto del Estado para la vigencia fiscal 2019 es importante que se apruebe para no perjudicar a inocentes.

“A última hora se incluyeron cosas que nosotros no estamos de acuerdo, evitamos muchas otras, al final gobernar en un cargo requiere equilibrio y balance y a mí me toca avanzar porque si no perjudico gente inocente. Le tocara a las instituciones de control de Estado, si en algo no se utilizan bien hay mecanismo para, proteger los dineros del pueblo panameños “, dijo el mandatario a la salida del Te Deum de este 3 de noviembre.

“Dejar el país sin el presupuesto ley del Estado sería un error porque se afecta obra y empleo de gente inocente que no tiene que ver con estos debates políticos”, agregó.

El jefe del Órgano Ejecutivo reitero que los desfiles de este 5 de nombre en el distrito de Colón se llevarán a cabo en la calle Bolívar pese a las inundaciones en las calles aledañas de este viernes.

“Es una área que no está impactada, en el área del desfile todo estuvo bien. Solo fue calle 13 no se ha instalado la bomba porque se afectara la salida de Zona Libre y se están haciendo el trabajo”, explicó el presidente Varela.