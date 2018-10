Imputan cargos a dos personas por supuesto desfalco a la Caja de Seguro Social

EFE | Un juzgado de Garantías imputó cargos a dos personas acusadas por la supuesta afiliación fraudulenta de extranjeros en la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS), causando un desfalcó de 300 millones de dólares a esta entidad, informó el Ministerio Público (MP).

La imputación se realizó este jueves en una audiencia en la que el Ministerio Público sustentó los elementos con que cuenta para demostrar no solo la comisión de delito, sino la vinculación de sus responsables por la comisión del Delito contra la Fe Pública, indicó la entidad investigadora. El supuesto desfalco bajo investigación se articuló supuestamente a través del Sistema Integrado de Prestaciones Económicas (SIPE) del Seguro Social.

El Juzgado de Garantías validó la imputación y aplicó la medida cautelar de prohibición de salida del territorio nacional. Se imputó a la representante legal de la sociedad JG P C, y a la persona que manejaba los usuarios y contraseñas del programa SIPE. En la información no se precisa la identidad de los investigados.

La investigación preliminar determinó que la sociedad JG P C, desde el mes de septiembre de 2016 hasta marzo de 2017, registró un total de 184 afiliaciones de personas extranjeras a la CSS a través de la plataforma del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas. La empresa JG P C. se inscribió en el Seguro Social "solo para registrar extranjeros, como presuntos trabajadores; sin embargo, la empresa como tal no tenía una estructura física, ni mucho menos, existía una relación laboral", señala un comunicado del MP.

Las afiliaciones se daban para cumplir con los requisitos de regularización que exige el Servicio Nacional de Migración de Panamá. El 13 de agosto pasado, en una audiencia de control se legalizó la información extraída de la base de datos del SIPE, referente a las afiliaciones realizadas por el empleador investigado.

El MP informó el pasado 19 de abril que investiga a 14 empresas por su supuesta vinculación a un desfalco por 300 millones de dólares en CSS, utilizando la afiliación de asegurados a esta entidad. Esta investigación, abierta de oficio el 13 de abril pasado, pretende acreditar si estas empresas mantienen a algunas personas afiliadas con la CSS. La investigación busca determinar además si hay algún funcionario vinculado, lo cual, de confirmarse, encuadraría el delito tipificado como corrupción de servidores públicos o falsedad.

El SIPE permite al representante legal de la empresa ingresar los datos generales de la persona que afilia, a la cual, como requisito, se le solicita que la cédula y el pasaporte estén vigentes. El 3 de mayo pasado, el entonces jefe de la CSS, Alfredo Martiz, presentó varias denuncias y querellas penales ante el MP por un supuesto desfalco de 300 millones cometido en perjuicio de la entidad de seguridad social.

Martiz indicó que las querellas se interpusieron ante el MP para que esta entidad "desarrolle todo el proceso investigativo y pueda resolver las inquietudes existentes en la CSS respecto al tema".