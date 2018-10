Autoridades alcaldicias se enfrentan a residentes y comerciantes en Vía Argentina

Luego que los residentes y comerciantes de vía Argentina organizarán una protesta este viernes, 26 de octubre de 2018, demora en la ejecución de trabajos en la Vía Argentina, donde aseguran los negocios mantienen pérdidas en medio de las labores y complicaciones en el área.

Ante las declaraciones de las personas el alcalde José Isabel Blandón, quien se encuentra de licencia que se encuentra de licencia debido a su postulación como candidato presidencial por el partido Panameñista, salió al paso afirmando que se trataba de una campaña coordinada por el candidato a alcalde del Partido Revolucionario Democrático, José Luis Fábrega.

“La protesta de hoy en Vía Argentina fue coordinada con José Luis Fábrega, candidato del PRD. A quien acaban de entrevistar en @TReporta no es comerciante, sino dirigente del CD en Bella Vista. Casualidad que protestan hoy en vísperas de las primarias panameñistas”, detalló el político en su cuenta de twitter.

La reacción de las personas no se hizo esperar, negando las afirmaciones.

Eso no es cierto yo soy ciudadana de Bella Vista y como todo mundo sabe esta no es la protesta que yo hago… esto no tiene nada que ver con política se trata de los ciudadanos de Bella Vista y las pérdidas económicas que han tenido en sus negocios. Yo no soy PRD, para empezar así que es imposible que yo pueda estar nada político”, afirmó.

Vicky Gotti, quien detalló que no pertenece a ningún partido político.

Mientras que la alcaldesa encargada Raisa Banfield también respondió a través de redes sociales ante las molestias de los protestantes, quienes solicitan una indemnización por las pérdidas sufridas durante la ejecución de este proyecto.

“Hasta la fecha no hay retrasos, al contrato, original de 18 meses (inicio en abril 2017) se le sumó la adenda de trabajos de agua potable, no realizados por el IDAAN y esto lleva la obra a concluir en marzo 2019. Aún el proyecto se mantiene en los términos. No negamos la incomodidad.” escribió Banfield.

