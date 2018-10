Juzgado otorga custodia temporal al padre del niño hallado en la vía Panamericana

El Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Panamá Oeste entregó al padre del niño que fue encontrado en la Vía Panamericana la custodia temporal, mientras duren las investigaciones.

La madre del niño fue conducida la tarde de este miércoles 24 de octubre de 2018, al Juzgado de Familia por funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y unidades de la Policía Nacional, tras una inspección.

“Lo es justo que me hayan quitado a mi hijo, pero la gente todo lo malinterpreta. Qué no dijeron: que estaba viendo novela, que estaba lavando, que estaba con un hombre que no era mi marido; Señores, yo estaba lavando. En ese momento me metí al baño y el niño se fue y no me di cuenta y en los tres meses más importante de mi vida quien quiere pasar Navidad y Año nuevo Sin su hijo”, afirmó la joven madre Yeni García, entre lágrimas.

La mujer, quien afirmó que el padre del niño es responsable con la leche y los pañales desechables del infante; reiteró que la población ha juzgado injustamente.

“En ese momento salí como estaba a causa de la desesperación. Qué querían, que me fuera a maquillar, me pusiera ropa de salir y tacones para ir a buscar a mi hijo. No Señores. En un momento de desesperación cualquiera sale como esté”, detalló García a TVN.

Yazmín Cárdenas, directora de la Senniaf dijo en declaraciones a Telemetro Reporta dijo que pusieron en conocimiento sobre el caso al Juzgado que es competente y las evaluaciones que realizaron sirvieron de apoyo al expediente.

Cárdenas dijo que se dio la custodia ya que el padre no vive con el niño, “se toma esa decisión porque hay otros familiares viviendo con el niño, la jueza habrá considerado si esos otros familiares no fueron responsables del cuidado del niño”.

La investigación por parte del Senniaf inició luego de que fuera difundido en redes sociales un video que fue grabado por los conductores que ubicaron al menor.