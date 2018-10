Proyecto de Ley 691 sobre el Plan de Retiro Anticipado pasa a tercer debate

Después que este martes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara en segundo debate la iniciativa que permitirá realizar la devolución de las aportaciones hechas por educadores que no reúnan o completen los requisitos para acceder a las prestaciones económicas que establece el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable, el proyecto pasa a tercer debate.

Este proecto Ley No. 691, a través del cual se modifica la Ley 54 de 27 de diciembre de 2000, crea el PRAA, el cual ha generado diversas opiniones entre el gremio docente porque unos están a favor y otros en contra.

“Cientos y cientos de educadores han sido captados por el programa por diferentes razones y resulta que después de hacer un estudio pormenorizado de cada caso la administración del PRAA y el Ministerio de Educación se han dado cuenta que esos educadores no califican para el programa. Estamos hablando de más de mil 500 educadores que no califican y han estado haciendo los aportes correspondientes, entonces con este proyecto lo que se persigue es hacerle justicia a esos cientos de educadores que están aportando a un programa que no los favorece”, expresó ante el pleno el dirigente magisterial, Luis López.

El pto. Ley 691 tiene como objetivo hacer justicia a través de la devolución de las aportaciones realizadas por los educadores de @Meduca_Panama y del @IPHEinclusivo que no reúnan o completen los requisitos

para acceder a las prestaciones económicas que establece el PRAA. pic.twitter.com/fXKNjgj9CK — Asamblea Nacional (@asambleapa) 23 de octubre de 2018





Aprobado en 2do debate proyecto el proyecto de Ley No. 691, que modifica la Ley 54 de 27 de diciembre de 2000, que crea el PRAA para los educadores y las educadoras del @Meduca_Panama y del @IPHEinclusivo. pic.twitter.com/qt3CoJS8Rs — Asamblea Nacional (@asambleapa) 23 de octubre de 2018