Sobrevivientes del 8B-06 pide a la ATTT que cumpla con su rol de supervisar el trasporte público

Los sobrevivientes del incendio del autobús 8B-06 concuerdan en que la Autoridad Tránsito Transporte Terrestre no está haciendo su trabajo en la regulación del transporte público.

“Temó que se vaya a repartir un 23 de octubre, después que pasa los accidentes quedan la secuelas y qué pasó con esos familiares, nadie se hace cargo. Las leyes están pero no se cumple.” afirmó la enfermera Lidia Atencio, quien resultó con quemaduras en el accidente que ocurrió hace 12 años en la Cresta.

“El director del tránsito no está haciendo lo propio porque los carros salen a la calle con mal funcionamiento, porque hay un relajamiento completamente y en esta administración está peor”, afirmó antes que entrar a la Basílica Menor Don Bosco donde familiares y amigos de los sobrevivientes y las 18 víctimas acudieron la mañana de este 23 de octubre de 2018.

"Necesitamos una Autoridad de Transito bien establecida, no persona ineptas; necesitamos persona que tomen decisiones en tema de tránsito y la camisa le quedo grande a ese señor director de la ATTT porque es un hombre que, a pesar de ser transportista y abogado, no tiene los pantalones para tomar decisiones en este momento", agregó el señor Luis Contreras, otro de los sobrevivientes de la tragedia en La Cresta.

En cuanto al fallo que se dio en el mes de septiembre se anunció un acuerdo con la empresa estadounidense Northcutt, la comercializadora del gas refrigerante HC-12A, cuyas partículas fueron halladas por peritos tras esa explosión en el llamado bus de la muerte, el señor David Ramírez, dijo que espera que en Panamá se retome el tema.

“Como decimos todos años se abra el caso y se haga justicia. La justicia tardía no es justicia pero la justicia es darle a cual lo que se merece y nosotros no nos merecíamos como nos trató la Corte Suprema de Justicia con una falta de coraje, de valentía, solidaridad y reiteramos que sentimos que no se falló en derecho porque hay muchísimas pruebas en el expediente que demuestra de hubo negligencia de la autoridad que en su momento regia la ATTT, del banco nacional y de los empresarios inescrupulosos que con la sangre de nuestros hijos se lavaron las manos”, afirmó Ramírez.

Por su parte el abogado de las víctimas y familiares Víctor Martínez pido a las autoridades del Ministerio Público y La Corte Suprema de Justicia que reflexiones sobre el fallo que según los afectados dejo sin justicia a los afectados por esta tragedia.

“Esa reflexión tienen que tenerla los funcionarios que administran justicia en este país porque cuando tiene que aplicar la justicia de verdad no se atreven y son selectivo, pero cuando se trata de gente humilde como los sobrevivientes y familiares de las 18 personas que murieron no se atrevieron y tuvimos que salir… Además debe ser un día de reflexión para las autoridades que de una u otra forma tiene que ver con esto y las autoridad de trasporte y que un accidente como este no vuelta a suceder”.

Una vez culmine esta ceremonia, se espera que los asistentes realicen una caminata hasta la avenida Martín Sosa 23 de octubre, en La Cresta, lugar exacto donde se incendió el autobús de la ruta Corredor Norte-Mano de Piedra.

Datos: Gina Arias

Pintan corazones azules en la cresta en conmemoración de los 12 años de la tragedia del bus 8b-06 Vía @borisperea pic.twitter.com/PwBrrvGQ9X — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 23 de octubre de 2018

Sobreviviente del Bus 8B-06 Luis Contreras ofrece detalles del proceso presentado ante la Corte Suprema de Justicia Vía @riverarias92 pic.twitter.com/uHrMSUDcIX — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 23 de octubre de 2018

Ligia Atencio, sobreviviente del accidente denunció que al no encontrar justicia en Panamá pero sí en el extranjero es como si no fuésemos panameños. Vía @riverarias92 pic.twitter.com/xknczxVenz — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 23 de octubre de 2018

Víctor Martínez, abogado de las víctimas y familiares de los sobrevivientes de la tragedia del bus 8B-06, que hoy cumple 12, llamó a todas las autoridades reflexionar sobre el sistema de transporte público, sobre todo al Ministerio Público y el Órgano Judicial Vía @riverarias92 pic.twitter.com/3QBwEMSTzP — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 23 de octubre de 2018

Noemí Castillo, familiar de dos víctimas relató que el Estado debía protegernos por mandato Constitucional, pero no lo hizo, no se hicieron responsables. Vía @riverarias92 pic.twitter.com/PmZnqCEhA0 — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 23 de octubre de 2018