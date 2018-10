Alerta por quiebra de Pentech y abandono de proyecto en David

El Secretario de Metas Presidenciales, Jorge Luis González, reconoció que el proyecto de alcantarillado de David, Chiriquí, “mantiene algunas alertas por irregularidades”.

“Nos hemos reunido con el consorcio y le estamos exigiendo que cumpla con el contrato, con todo lo que se ha comprometido y sobre todo mantengamos una comunicación de cerca”, señaló González.



El contrato fue adjudicado al consorcio Aguas de David, conformado por las empresas Pentech (España) y Suez (Francia). El monto del contrato es por 297 millones de dólares.



El director del Idaan, Juan Felipe De La Iglesia detalló que “hemos estado conscientes desde algunos meses que el proyecto no está trabajando de la forma adecuada. Recientemente nos encontramos con que el contratista suspendió los trabajos. Y no solo dejo las obras sino deudas en las mismas”. “Nosotros, que obviamente le hemos dado el oxígeno financiero no nos justificábamos porque el contratista estaba teniendo ese problema”.



Referente a un adelanto que se la pagó a la empresa Pentech, de 45 millones de dólares, el Idaan informó que “se han pagado de acuerdo a lo estipulado en el contrato con la empresa”.



“La empresa Pentech quedó con deudas, con el subcontratista y trabajadores administrativos. Hoy iré a David a primera hora reunirme con ellos para ver cómo le podemos buscar una solución. A los trabajadores, que la empresa le adeudaba, ya se les pagó el miércoles”, indicó.

