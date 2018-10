“Crítico las administraciones y no a la CSS, porque es muy noble e inocente”

La Caja de Seguro Social se puede rescatar y marchar como la mejor institución del país, según Domingo Moreno, nuevo miembro de la Junta Directiva (JD).

“El Seguro ha pasado por cuatro gerencias, ha existido irregularidad y desorden, la entidad no tiene una dirección hacia dónde camina, porque no ha existido una mano fuerte que ponga en jaque aquellos malos amigos o administradores, todo aquello que buscan en la CSS hacer negocios, eso no puede ser”, manifestó Moreno.



“Mi dirección, si me lo permiten, porque yo entro dentro de un cuerpo colegiado, en donde mis opiniones pueden vertirse, pero depende de los otros miembros que constituyen la JD, mi visión es poder hacer que realmente nos involucremos más en el funcionamiento de la CSS”.



Moreno indicó que “nos interesa que esta entidad camine en un ambiente de transparencia, lejos de la corrupción y nos compete ese trabajo”.



Al cuestionarle, que decisión tomaría de no estar de acuerdo con situaciones que se manejen dentro del Seguro, sabiendo que ha sido un abierto crítico de las fallas en el sistema público de salud dijo que “no abandono una responsabilidad que adquiero, no voy a resignarme”.

Thaylin Jiménez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @TJimnz

Instagram: thayjimnz