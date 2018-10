Arias cuestionó trabajo del gobierno actual

ML | El candidato presidencial por el Partido Alianza, José Domigo Arias, fustigó la falta de voluntad de los funcionarios del gobierno nacional para solucionar los problemas del pais y trabajar por el bien de los ciudadanos.

"Los problemas que tenemos en esta administración no solo se generan en la cabeza, por ejemplo un Ministro de Obras Públicas, no puede decir que no hay huecos en la calles de la ciudad, él no sabe lo es que tener los amortiguadores y las llantas del auto, desbaratados", comentó Arias quien aboga porque se escoja un presidente que tome las medidas necesarias para ayudar a la gente de Panamá.

"Lo que estamos jugando en esta elección, no es solamete elegir un presidente que pueda gobernar al pais de foma exitosa en materia económica y no solo exitosa en la parte institucional, aunque esta parte ha generado muchos de los problemas que tenemos hoy. Pero saber también que hay un pais que sigue deteriorandose en la desigualdad y que si no tomamos las medidas puntuales concretas para atacar los problemas que afectan a la gente más pobre, vamos a terminar lamentándonos en mayo 2019", dijo Arias sobre el tema electoral en a Panamá. .