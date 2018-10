Banfield no se someterá a Asamblea de Diputados

ML | La alcaldesa encargada del distrito de Panamá, Raisa Banfiled manifestó que ella tiene la disponilibildad en colaborar con los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuariios de la Asamblea Nacional , ente que ha ordenando la conducción de funcionarios que han incumplido con la citación para explicar el traslado del mercado agricola hacia la cadena de frio Merca Panamá . Este traslado se hará efectivo a finales del mes de octubre.

La funcionaria está anuente a explicar, pero no bajo ningun tipo de amenazas de este ente del estado. " El Municioio de Panamá no tiene ningún problema en ayudar a la solución del proceso de transición que está sufriendo el mercado agrícola hacia las instalaciones Merca Panamá , lo que no podemos admitir es que venga una imposición por parte de un ente del estado al que no le debemos legal ni constitucionalmente, ninguna forma de rendición de cuenta. Nosotros somos el gobierno local tanto el alcalde, como mi persona y los funcionarios municipales tenemos que rendir cuenta ante el Consejo Muncipal y asi lo dice la constitución en su artículo 232 y 242 Con respecto a la rendición de cuenta obligatoria que hace la Asamblea es a ministros y directores de entidades autonómas nombrados y ratificados por ellos y así lo dice la constitución".

El traslado de las inatalaciones del mercado agrícola hacia el Merca Panamá se habia planifcado desde hace tiempo y es una decisión del estado y no del municipio dijo la vice alcaldesa quien detalló que "esas son tierras que el estado trasladó al Tribunal Electotal, además que está ubicada la estación del Metro de Curundú y conlleva un proceso que ya estaba planificado".