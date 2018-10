Miembros de Junta Directiva de CSS se enteran por redes del nombramiento de Domingo Moreno

Roberto Valencia, vicepresidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, aseguró que se enteró por las redes sociales de que el presidente Juan Carlos Varela nombró a Domingo Moreno, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional, como un nuevo miembro de la directiva.



“Como todos, lo he visto por redes, sin embargo no tenemos inconveniente. Es una posición que ya se había agotado el tiempo, me parece que todos los que quieren deben participar. La Junta Directiva tiene una pluralidad de ideas y que efectivamente siempre ha tenido representación del sector médico. Uno más, para que vea y viva lo que ocurre en la Junta Directiva, hay mucho trabajo por realizar, mucha responsabilidad y todos estamos en la misma línea que es ayudar al asegurado”, expresó Valencia.





Manifestó que hoy, la Comisión aprobó por unanimidad un convenio con el Hospital Oncológico y posiblemente pueden aprobarlo esta tarde, si así lo quiere el pleno de la Junta Directiva.

En relación al nombramiento del nuevo director de la Caja, mencionó que enviaron la lista al Presidente de la República y están a la espera de que seleccione.

“Ya nosotros cumplimos con lo que establecía la Ley, ahora corresponde la parte del Ejecutiva y después la ratificación por parte de la Asamblea”, concluyó.

Presidente Varela designa al dirigente de Comenenal Domingo Moreno en la Junta directiva de la CSS. pic.twitter.com/wdkMNcyAll — Alvaro Alvarado (@AlvaroAlvaradoC) 18 de octubre de 2018