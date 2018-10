“Quien me conoce sabe que yo no sigo instrucciones de nadie”, Porcell

Kenia Isolda Porcell aclaró que “todos los proceso se inician frente a las autoridades competente”. Esto tras el cuestionamiento sobre la veracidad o no de la supuesta intromisión del Consejo de Seguridad Nacional para la elaboración de expedientes contra funcionarios de la pasada administración.

“El tema que se aborda allí es que han salido en glosas y glosas y eso es como lo que ustedes [en el lenguaje periodístico] llaman sofrito, refrito”, recalcó.

Porcell dijo que no podría dar mayores detalles sobre las publicaciones porque sobre ella pesaba una denuncia referente a ese tema. “No puedo decir más porque hay una realidad, por eso que es un refrito me denunciaron”. La jefa del Ministerio Público dejó claro que no sigue instrucciones de nadie. “Quien conoce a la Procuradora, desde el día dos, sabe que yo no sigo instrucciones de nadie”.

Sin embargo, la Procuradora dijo que las afirmaciones en la que la han mencionado en los últimos días van de la “mano con todos los señalamientos, que fue hacer, en mi despacho, el magistrado presidente de la CSJ y que a su vez originó que me interpusieran una querella”.

Al finalizar, Porcell dijo que el sistema de justicia contiene suficientes, e insistentes escritos y recursos para que la defesa haga uso de los que a bien tenga.

Reinelda C. Álvarez O.

