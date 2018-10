Panameña se convierte en la primera mujer designada como secretaria general de la Cites

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) anuncio la designación de la Sra. Ivonne Higuero como secretaria general del organismo.

La Sra. Ivonne Higuero es una economista ambiental con una carrera de 26 años en organizaciones internacionales en el área del desarrollo sostenible. Tiene experiencia trabajando a nivel mundial, regional y nacional, y participando con partes interesadas en los sectores público y privado. Durante sus 24 años en las Naciones Unidas, ha desempeñado diversas funciones en la gestión de recursos financieros y humanos, la supervisión de la ejecución de los programas de trabajo y la prestación de servicios de secretaría a los órganos intergubernamentales.



La Sra. Higuero trabajó en la sede de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi y en la Oficina Regional para Europa, como Coordinadora de la Estrategia Paneuropea de Diversidad Biológica y del Paisaje y como punto focal para las convenciones marinas relacionadas con la biodiversidad y regionales, entre otras funciones de gestión de recursos naturales entre 1994 y 2014.



Entre 2014 y 2018, se desempeñó en la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, más recientemente como Directora de la División de Cooperación y Comercio Económicos, donde dirigió y supervisó programas sobre facilitación del comercio, acceso a mercados, políticas de innovación y competitividad y políticas público-privadas. Asociaciones. Anteriormente, fue Directora de la División de Bosques, Tierras y Viviendas de la Comisión y Jefa de la Sección de Actividades Operacionales y Revisión de la División de Medio Ambiente.



La panameña tiene una licenciatura en biología de la Universidad de Missouri (Estados Unidos de América) y una maestría en gestión ambiental en economía y política de recursos naturales de la Universidad de Duke (Estados Unidos de América).



"Es un honor y un privilegio para mí haber sido seleccionada para esta emocionante tarea. El preámbulo de la Convención, que señala el valor cada vez mayor de la fauna y la flora silvestres desde el punto de vista estético, científico, cultural, recreativo y económico, nunca ha sido tan verdadero y encaja muy bien con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Espero mucho ayudar a las Partes a implementar la CITES al más alto nivel ", afirmó la dirigente, quien debe preparar la organización la la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes que se celebrará en Sri Lanka en mayo-junio del próximo año.



Carolina Cáceres, que representa a Canadá como actual Presidenta del Comité Permanente de la CITES, recibió con agrado el nombramiento y dijo: “Las Partes de la CITES estarán encantadas de que el puesto de Secretario General haya sido llenado e impresionado con la larga y amplia experiencia de Ivonne Higuero. En nombre de las Partes, me gustaría darle una cálida bienvenida a la CITES y desearle mucho éxito en su nuevo nombramiento”.



La Sra. Higuero se convierte de esta manera en la primera mujer designada para ocupar la secretaria general de la CITES regula el comercio internacional de más de 36,000 especies de plantas y animales, incluidos sus productos y derivados, para asegurar su supervivencia en la naturaleza con beneficios para los medios de vida de la población local y el medio ambiente mundial. El sistema de permisos CITES busca garantizar que el comercio internacional de especies incluidas en la lista sea sostenible, legal y rastreable.

Ivonne Higuero named as new CITES Secretary-General https://t.co/6aXbWEE1zr



Ivonne, the first female @CITES SG, joins the Secretariat when it prepares for the next World Wildlife Conference - the #CITES #CoP18 | @ivonnehiguero pic.twitter.com/AhuUVdtzLR