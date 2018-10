Visibilizar a la mujer rural, un gran reto pendiente en América

EFE | Visibilizar a las mujeres rurales, sus necesidades y potencial mediante la implementación de políticas públicas específicas, es uno de los grandes retos pendientes en América tanto en materia de género como de desarrollo.

Así lo afirmaron expertos reunidos hoy, 16 de octubre de 2018, en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con sede en Costa Rica, en una evento de celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora cada 15 de octubre.

El director general del IICA, el argentino Manuel Otero, enfatizó en la necesidad de "visibilizar a las mujeres del campo" y lamentó que "la mayoría de las mujeres rurales está en desventaja".

"Tienen que ser escuchadas, debemos saber lo que piensan, lo que necesitan, lo que sugieren a gritos silenciosos pero con sabiduría", expresó Otero.

Datos brindados en el evento indican que en América hay 59 millones de mujeres rurales, quienes sufren diversos tipos de discriminación y exclusión, flagelos que se intensifican en poblaciones aún más vulnerables como las 11,5 millones de ellas que viven en pueblos indígenas y a un número similar de afrodescendientes.

Otero lamentó que el 50 por ciento de las mujeres rurales no tienen ingresos propios y que menos de un tercio posee la titularidad de las tierras donde vive.

Además, tres cuartas partes de los hogares encabezados por mujeres no tiene una fuente de ingreso identificada, lo que se debe a la informalidad del empleo o trabajos temporales.

Otero expresó el compromiso del IICA para acompañar a los países en la construcción de "políticas públicas sólidas y de largo plazo" en beneficio de las mujeres rurales para que tengan mejores condiciones de empleo, así como acceso a la salud, a la educación, al financiamiento y a las tecnologías.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, el IICA lanzó un libro llamado "Luchadoras-Mujeres Rurales: 28 voces autorizadas", en el que mujeres de cinco continentes comparten artículos sobre el tema.

"El libro es un homenaje a una figura clave para la seguridad alimentaria y el progreso económico y social del continente. Queremos estimular la discusión pública para incentivarla ejecución de políticas de calidad que mejoren la condición de las mujeres que viven en el campo", manifestó Otero.

El IICA también presentó una exposición de 24 fotografías de mujeres rurales de Guatemala, Jamaica, Argentina y Brasil, en una alianza con la revista Vogue Brasil.

El ministro de Agricultura de Costa Rica, Renato Alvarado, destacó que las mujeres rurales son "incansables" y que a pesar de sus esfuerzos por sacar adelante a sus familias, su labor "sigue invisibilizada".

Alvarado reconoció que entre los problemas que enfrentan las mujeres rurales se encuentran que los bancos no les dan créditos, las entidades gubernamentales no les dan tierras, muchas no son sujetas de asistencia y que además existe "una carga histórica de machismo en la sociedad".

En el evento dieron un mensaje a través de vídeo la vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, y su homóloga de Panamá, Isabel De Saint Malo.

Ambas hicieron un llamado a "visibilizar" el trabajo de las mujeres rurales y a impulsar acciones para que sean remuneradas y apoyadas de acuerdo con sus necesidades.

También expusieron la presidenta del W20 Argentina, Susana Balbo, y la presidenta de la organización jamaiquina Treasure Beach Women's Group Benevolent Society, Celestine Anderson.

Balbo aseguró que las mujeres rurales tienen necesidades particulares que deben ser atendidas mediante iniciativas específicas, mientras Anderson abogó por más oportunidades para la educación, la capacitación, la salud y el empleo.