“Piratas seguirán hasta que se mejore el transporte público”, usuarios

El transporte “pirata” durará hasta que el servicio de transporte público sea óptimo, aseguran usuarios y dirigentes transportistas.

“Hemos sostenido reuniones porque hay muchas quejas porque los buses ‘piratas’ siguen en las calles, pero esto no acabará hasta que la empresa MiBus cumpla con el servicio que prometió, porque hasta el momento los usuarios deben buscar otra alternativa”, manifestó el presidente de la Cámara Provincial de Transporte de Panamá (CPTP), Rafael Reyes´.



Víctor Martínez, abogado de los transportistas indicó que “se han aprovechado de la necesidad del usuario por la mala prestación del servicio público, en su momento los diablos rojos y ahora el Metro Bus”.



Luis Torres, de la Asociación de Usuarios del Transporte Público señaló que este tema sigue ”porque no hay muchas alternativas e incluso el servicio de Metro Bus no es frecuente. Si mejoran el servicio y sumando la Línea 2 del Metro, culminada, se desplazarían los buses piratas”.



Edwin Juárez ,de la ATTT, dijo que “los buses piratas han disminuido por los operativos, el Metro Bus ha mejorado su servicio y la rebaja del pasaje en los corredores” de $1.25 o $0.75”.



De MiBus indicaron que “mantenemos frecuencia de servicios en las principales rutas troncales y complementarias, pero estamos trabajando para garantizar una mayor cobertura”.

Thaylin Jiménez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @TJimnz

Instagram: thayjimnz