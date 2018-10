Autoridades plantean cambio de calendario escolar para las comarcas

El director del Sistema Nacional de Protección Civil José Donderis informó que ha conversado con el Ministro de Educación Ricardo Pinzón sobre la posibilidad de cambiar el calendario escolar en la comarca Ngäbe Buglé ante los incidentes ocasionados por las inclemencias del tiempo.

“Se conversó con el Ministro de Educación sobre el tema del año escolar en estas zonas y es muy probable que se cambie el calendario hasta que se pueda cumplir con la infraestructura dentro de la comarca. El tema está en la mesa”, detalló en entrevista a TVN.

Por su parte la Viceministra Gina Garcés del Ministerio de Educación detalló que se planteará a los directores que el año escolar en áreas de difícil acceso culmine el 30 de noviembre.

El rescatista advirtió que según información de la Dirección de Hidrometeorología de Etesa se prevé un incremento de lluvias en las próximas horas hasta el domingo 14 de octubre.

“Los próximos cuatro días que estamos evaluando, hasta domingo. Trabajamos de cerca con Hidrometeorología de Etesa que no ha indicado de un incremento de lluvia. Con conversamos con el Ministro de Educación y tomando en cuenta que los ríos en la comarca están crecidos se decretó la Alerta Verde y se suspendieron las clases en la zona”, explicó.

Sinaproc advierte que las lluvias se mantendrán hasta mediados de noviembre por lo que solicita a las personas tomar las precauciones.

“Le pedimos a los docentes que si ven el río crecido no se arriesguen a cruzarlos. Sí tiene temor que le descuente el día, cuente con este servidor que lo va a apoyar si evidenciamos que el río esta crecido y que las condiciones laborales no eran adecuadas. No hay quien puede obligarlo a hacer un acto que ponga en riesgo su vida”, afirmó.

Durante las lluvias de este jueves 11 de octubre 2018 27 casas se vieron afectadas la mayoría en Río Hato, Antón y Chepo.

Hemos emitido una Alerta Verde para la Comarca Nagbe Bugle y un Aviso de Prevención a Nivel Nacional por el incremento de lluvias en el país. Agradecemos tomar las medidas de seguridad y protección por las lluvias, deslizamientos, las próximas 72 hrs. @Sinaproc_Panama pic.twitter.com/1kh99q74Ng — Jose Donderis (@donderisja) 12 de octubre de 2018