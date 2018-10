Indígenas protestan en MiAmbiente, exigen titulación de tierras

Un grupo de indígenas, junto a los caciques generales de siete congresos, realizó este jueves una protesta en los predios del Ministerio de Ambiente (en Albrook), para exigir la titulación de tierras colectivas.

Elibardo Membache, cacique de tierras colectivas Emberá-Wounaan de Alto Bayano, dijo que no debe haber problemas en las titulaciones partiendo del hecho que los indígenas son los conservadores y protectores del medio ambiente.



Agregó que las titulaciones beneficiarían a más de tres mil familias en poblaciones ubicadas en territorios ocupados antes de la creación del parque nacional en Bayano y otros lugares.



En cuanto a los acuerdos alcanzados en marzo, cuando realizaron otras protestas, acotó que “eran como paliativos para disimular que se está gestionando las titulaciones. Sin embargo, eso se ha dilatado, no hay una resolución definitiva donde diga: le otorgamos el concepto favorable a las comunidades indígenas”.



Por su parte, Marcelo Guerra, cacique del Congreso General Ngäbe-Buglé y presidente de la Coonapip, aseguró que el ministro de Ambiente Emilio Sempris "les ha pegado muchas mentiras", por lo cual los caciques de distintos grupos indígenas se han reunido para tomar varias decisiones. “No queremos reunirnos con el director, sino con el mismo ministro lo más pronto posible”, agregó. Además, manifestó que no descartan tomarse las calles para exigir que se agilicen los procesos de titulación de tierras.

Después de una reunión con la secretaria general de la entidad ambiental, Berta Zeballos, los grupos pactaron un nuevo encuentro con el ministro Sempris, el cual será para el próximo 22 de octubre.



En tanto, Héctor Huertas, abogado de los grupos indígenas, pidió disculpas a la población por las posibles afectaciones por cierres de calles en caso de no recibir respuesta del ministro antes del 24 de octubre.

(Con información de Gina Arias y Boris Perea).