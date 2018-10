Se cumplen 50 años del golpe de Estado del general panameño Omar Torrijos

Panamá recuerda hoy el cincuenta aniversario del golpe de Estado que acabó con el Gobierno del expresidente Arnulfo Arias Madrid y que dio paso a la dictadura militar (1968-1989), cuyo primer hombre fuerte fue el general Omar Torrijos.El 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional derrocó a Arias Madrid, quien había tomado posesión apenas once días antes y anteriormente había ocupado la Presidencia del país en dos ocasiones (1940-1941, 1949-1951), en las que fue destituido por el Parlamento.El historiador panameño Omar Jaen Suárez explicó a Efe que el descontento de las clases populares y el clientelismo y la corrupción de la clase política de entonces, formada principalmente por la alta burguesía, fueron el detonante del golpe de Estado."Esta es una fecha que nos debe servir para reflexionar sobre el valor de la democracia y su fortalecimiento. Salvando muchísimo las distancias, hoy en día hay muchos elementos que recuerdan a aquella época, en la que no había salud democrática y las élites políticas se aprovechaban y no asumían responsabilidades", aseguró.Panamá, añadió, sigue siendo un país "tremendamente desigual e injusto", a pesar de llevar más de una década liderando el crecimiento económico de Latinoamérica.El historiador indicó que la dictadura militar que siguió al golpe de Estado fue una época que "no se debe glorificar", porque hubo grandes atropellos a los derechos humanos (más de 120 asesinados y desaparecidos), pero tampoco "denostar", pues se dieron avances sociales y se recuperó el Canal de Panamá, construido por Estados Unidos y administrado por ese país durante 85 años (1914-1999).El 7 de septiembre de 1977, el general panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, los Tratados-Torrijos Carter, que marcaron la hoja de ruta para el fin de la presencia colonial de Estados Unidos en Panamá.A partir de la firma del tratado, Estados Unidos se fue retirando paulatinamente del país centroamericano hasta que el 31 de diciembre de 1999 se llevó a cabo la transferencia definitiva del canal, por el que ahora pasa el 6 por ciento del comercio mundial.Desde que está gestionado por Panamá, el canal le ha aportado al Estado panameño más de 13.000 millones de dólares, mientras que durante los 85 años de administración estadounidense solo contribuyó con 1.877 millones de dólares.El sociólogo Marco Gandásegui apuntó por su parte que el golpe de Estado de 1968 se explica por la situación de ingobernabilidad en la que vivía el país, el "enfrentamiento moral" entre las clases sociales y el empoderamiento del movimiento obrero.Torrijos murió el 31 de julio de 1981, a los 52 años de edad, cuando la avioneta en la que viajaba explotó en pleno vuelo y cayó sobre las montañas de la provincia central de Coclé, en una zona conocida como Cerro Marta. Treinta y cuatro años después, su muerte sigue siendo un misterio y objeto de conjeturas.La dictadura militar panameña acabó el 20 de diciembre de 1989, cuando las tropas estadounidenses invadieron Panamá y capturaron a Noriega, fallecido el año pasado tras pasar más de 20 años en cárceles de Estados Unidos, Francia y Panamá por lavado de dinero del narcotráfico y delitos de lesa humanidad.El Partido Revolucionario Democrático (PRD) fundado por Torrijos en 1979, heredero político del dictador y el colectivo político más grande del país, celebrará una jornada de reflexión sobre lo que llamó el "proceso revolucionario".