Panamá denuncia "falta de coherencia" de Francia sobre paraísos fiscales

AFP | Panamá está molesto ante la "falta de coherencia" de Francia, que mantiene a este país en su lista negra de paraísos fiscales a pesar de sus "esfuerzos", y teme haber agotado los canales diplomáticos, lamentó en una entrevista con la AFP su vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo.

"Vine a París para manifestar la gran sorpresa de Panamá por estar aún en una lista a la cual no pertenecemos", señaló de Saint Malo al cierre de una visita a París, en donde fue recibida por consejeros del presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

París incluyó a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales tras el escándalo de los denominados Papeles de Panamá en 2016. Panamá había prometido entonces tomar represalias contra Francia.

La Comisión europea también había incluido a Panamá en su lista negra hace un año, pero la retiró un mes después.

Panamá comenzó a finales de septiembre a intercambiar información financiera bajo parámetros exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"No hay coherencia" por parte de Francia, lamentó la vicepresidenta panameña, quien ejerce también las funciones de ministra de Relaciones Exteriores.

"Los lazos históricos entre Panamá y Francia son muy fuertes y realmente a nosotros sí nos gustaría que Francia, al igual que muchos otros países, reconozcan" los esfuerzos del país, afirmó. "No entiendo porqué no lo han hecho", agregó.

La ministra, que admitió sentirse "disconforme", calificó a la situación de "obstáculo en una relación bilateral (...) donde debería reinar la reciprocidad y la colaboración mutua".



Los Papeles de Panamá (Panama Papers) son "un asunto del pasado", aseguró Saint Malo, que aprovechó su presencia en París para ir a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde presentó "los esfuerzos" hechos por su país en la lucha contra la evasión fiscal.

La institución "nos manifestó el día de ayer (...) que Panamá es hoy un país que cumple al 100% con los estándares internacionales", explicó, recordando que Panamá ahora intercambia información con 31 países, incluyendo Francia.

De ahí la "sorpresa" de que su país figure aún en la lista negra francesa. En el Elíseo, los consejeros del presidente francés hablaron con ella sobre "algunos temas técnicos" que París pide que se mejoren.

"Son procesos donde es natural que (...) se pida más información" y "los países (...) van corrigiendo", pero esos temas técnicos "no sustentan que Panamá se mantenga en una lista", afirmó.

"Sentimos que hemos agotado todas las instancias diplomáticas y tocará a la República de Panamá ver cuáles son los desarrollos en el futuro para nosotros", explicó la canciller, que va a reunir a su gabinete al regresar a su país.

"Nosotros hemos apostado a dos cosas: hacer el trabajo que nos correspondía, y lo hicimos, y a trabajar por la vía de los canales diplomáticos, pero ya ha pasado demasiado tiempo", añadió, sin precisar si Panamá podría tomar medidas en represalia contra Francia.

"Ojalá haya algún mensaje de Francia que sea coherente con lo que toca hacer", apuntó la ministra, que hizo hincapié en las estrechas relaciones económicas que unen a los dos países.

En Panamá hay "muchas empresas francesas (...) que de hecho se benefician de tratados de doble tributación, firmados y vigentes entre Panama y Francia", apuntó.

El sistema financiero panameño fue duramente criticado en 2016 tras el escándalo de los denominados Papeles de Panamá (Panama Papers), una filtración de documentos que revelaron cómo desde un despacho panameño se crearon infinidad de sociedades off-shore, algunas de las cuales habrían servido a personalidades mundiales para evadir impuestos y blanquear capitales.

La OCDE acusó entonces a Panamá de ser "el último gran reducto" para ocultar fortunas off-shore.