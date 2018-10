Impulsarán campaña en Panamá para la donación voluntaria de sangre

EFE | El patronato del Hemocentro Nacional de Panamá, el cual fue aprobado mediante ley en abril pasado para tener el control de los inventarios de todos los bancos de sangre del país, impulsará una campaña para motivar a que el total de las donaciones de plasma sean voluntarias, dijo hoy una fuente oficial.

"El Hemocentro deberá promover la donación voluntaria. Alrededor del 4 % de todas las donaciones son donaciones comerciales, es decir, gente que cobra por donar esa sangre; eso deberíamos eliminarlo y que quede en 0 %", afirmó el ministro panameño de Salud, Miguel Mayo.

En la instalación este lunes de la junta directiva del patronato, Mayo adelantó que el Hemocentro -cuya creación fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en abril pasado- desarrollará una campaña para la donación voluntaria.

El titular de Salud resaltó en ese sentido que la campaña y la concienciación de la población y la actitud de la gente hacia las donaciones "es lo que va resolver el problema en la medida en que la gente entienda que donar sangre no duele, no demora, no transmite enfermedades y que es bueno para la otra gente".

"Es una deuda que existía con el país desde que se creó el primer banco de sangre en 1944 en el Hospital Santo Tomás (HST). En el 2001 hubo un intento de un hemocentro y hoy es una realidad con la Ley sancionada por el Presidente de la República" el 31 de mayo pasado, afirmó Mayo.

Destacó además que son muchos los beneficios que se obtendrán, ya que ayudará mucho a la medicina transfusional del país y le va a dar equidad pues se podrán centralizar todas las pruebas, estandarizar las transfusiones a nivel nacional para saber dónde se necesita sangre.

La Secretaria del Patronato del Hemocentro Nacional, Marcela Vallarino, expresó que "se trabajará en la implementación y puesta en marcha del mismo a través de un plan de acción", así como en los manuales de operación, reglamentación de la Ley, ubicación y contratación del personal.

En cuando a las estrategias para la donación voluntaria, Vallarino señaló que "hay que hacerlo accesible, tener autobuses, centros de donación de alto tráfico donde cualquier persona pueda llegar y donar fácilmente.

"Es una campaña muy ardua que vamos a tener, pero hacia allá vamos. Queremos que el 100 % de las donaciones en Panamá sean voluntarias", agregó Vallarino.

Según datos estadísticos, en Panamá se realizaron unas 57.000 donaciones de sangre en el año 2016. En Panamá hay 28 bancos de sangre en la actualidad, y la idea, según Vallarino, es que toda su operación se centralice en un solo lugar, por lo cual el hemocentro promoverá la donación de sangre voluntaria, según la información oficial.