Tribunal Superior de Apelaciones no admite recusación contra Juez de Garantías en caso “Operación El Gallero”

El juez de Garantías, Carmelo Zambrano, atenderá el caso “Operación El Gallero”, en su fase intermedia, luego que el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, no configuró la causal de recusación, que presentó la defensa.Los magistrados Yiles Pitty (presidenta), Asunción Alonso y Luis Mario Carrasco, sustentaron el recurso, en base a los elementos subjetivos y objetivos.En cuanto, a los factores subjetivos, que no son más que circuntancias personales, que pudiesen afectar al juez, señalaron que en este caso, se dejó constancia que el mismo no tiene parentezco con ninguna de las partes, y no requiere que sea separado de conocer la causa.En cuanto a los factores objetivos, que son aquellas circunstancias o actividades del juez, como lo es resolver una petición de nulidad por unas interceptaciones telefónicas, los magistrados recalcaron que el mismo está obligado a resolverla, aunque esa decisión no coincida con lo pedido con el o los accionistas.Los abogados Rigoberto Vergara, Valentín Jaén y Juan Quan, sustentaron el recurso de recusación contra el juez de Garantías, Carmelo Zambrano, por supuestos temores fundados de parcialidad.El Ministerio Público fue respresentado por el fiscal Markel Mora, de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.Por este caso, se encuentran imputadas 15 personas, por los delitos contra la seguridad colectiva, relacionados con drogas, asociación ilícita, posesión y tráfico de armas y explosivos, contra el orden económico, blanqueo de capitales, contra la administración pública, y corrupción de servidores públicos, en perjuicio de la sociedadLa audiencia frente al juez de Garantías continuará, este miércoles, 10 de octubre, a las 10 de la mañana, en sala 2 de Plaza Ágora.