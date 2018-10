Colegios particulares aumentarán la matrícula hasta un 37%

La decisión de más de 20 colegios particulares de aumentar las cuotas de anualidad y matrícula ya está tomada.

Según un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) entre el 35% y el 37% de 57 centros de enseñanza tomados para evaluar (dependiendo del segmento analizado) presentaron incrementos en sus costos de inscripción, para el año lectivo 2019.



Según Javier Lombardo, coordinador general de la Unión Nacional de Padres de Familia de Escuelas Particulares (UNADEPA), estos incrementos tienen un impacto negativo para nuestra economía.



“Aquí el problema no es solamente que nos suban la mensualidad o la matrícula, sino que en muchísimos casos el procedimiento para someterlo no lo cumplen”, aseguró al explicar que cuando los padres de familia protestan en contra de esos procesos, algunos colegios toman represalias en contra del estudiante o dicen que se reservarán el derecho de mantener la cuota.



Lombardo hizo un llamado a que el Ministerio de Educación se involucre mayormente, ya que cuando los padres de familia acuden a la institución, esta señala que sólo le competen los temas educativos, no los económicos y que no se pueden meter en eso.



El padre de familia, pidió a los colegios que los tomen en cuenta cuando quieren aplicar aumentos y que “las reuniones se conviertan en una mesa de negociación y no de imposición, así todas las partes se verán beneficiadas”.



Por su parte, Eleazar Gómez, secretario general de la Confederación de Padres de Familia recordó a los propietarios de colegios particulares que no todos los padres de familia tienen la misma capacidad económica y les recomendó ser más comunicativos con ellos. “He escuchado que muchos de éstos aumentos es para acondicionar la escala salarial de los profesores a nivel de los de las escuelas estatales y ésto debían notificarlo con tiempo”, indicó Gómez.



El Ministerio de Educación señaló que por estos aumentos a las colegiaturas se ha registrado una fuerte migración a escuelas públicas.



Katya Echeverría, Vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (UNCEP) señaló que están cumpliendo con el Decreto Ejecutivo 601, que establece que los cambios en las cuotas deberán realizarse de manera oportuna y con seis meses de antelación a la fecha de inicio del periodo de matrícula establecido.



Además, explicó que tras el aumento a los profesores del sector público en 2016, ahora los colegios particulares están tratando de adaptar los salarios de sus docentes, factor que también ha influido en las cuotas para el 2019.

“Nosotros hemos tenido muy presente la situación económica del país y de todos los sectores y de esa forma se han hecho los ajustes con toda la consideración precisamente para que sólo sea lo necesario”, apuntó Echeverría.

Anualidad en Pre Escolar (kinder)

En el caso del segmento Pre-escolar (Kinder), la muestra de la Acodeco refleja que habrá un alza en 27 colegios en un rango de $50 a $350. El incremento más alto corresponde a: Colegio Brader, Colegio Nuestra Señora de Lourdes y el Instituto Santa María La Antigua.



Anualidad en sección Primaria

En el caso del segmento Primaria, en la muestra de la Acodeco se vislumbra un incrmento en 28 escuelas desde $50 hasta $400. El incremento más alto corresponde al Colegio Real de Panamá. El 49.12% del segmento registrará alza.



Anualidad en sección Premedia

En el caso del segmento pre media, la muestra de la Acodeco advierte una subida en 28 colegios en un rango desde $50.00 hasta $450.00. El incremento más alto corresponde al Colegio Real de Panamá. El 50% de la muestra aumentan anualidad.



Anualidad en sección Media

En el caso del segmento media, la muestra de la Acodeco que el aumento será en 26 colegios en rango desde $33.33 hasta $500.00. El incremento más alto corresponde al Colegio Real de Panamá. El 47.27% de la muestra de bachilleratos subirá.



