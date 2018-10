Audiencia por caso de homicidio en banco en Chanis para 12 y 13 de noviembre

La juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Meylin Jaén, reprogramó la audiencia intermedia del caso de homicidio, robo agravado, posesión ilícita de armas de fuego y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de la señora Alina Ivaldy (Q.E.P.D.) y un banco de la localidad, para los días 12 y 13 de noviembre de 2018, a las 10:00 am., en sala 10 de Plaza Ágora.Esta reprogramación se debió a que uno de los imputados renunció a la representación de su abogado particular, y se designó al defensor público, Renaldo Griffit, quien solicitó un tiempo para conocer la carpetilla.Previo a esta designación, la defensa pública la asumió la licenciada Mitzi Yim, quien señaló a la juez que no podía actuar en este proceso, porque cuando fue fiscal de Homicidios, conoció el caso. Es por esto, que finalmente el licenciado Griffit fue designado para defender al imputado.Ante la petición del defensor público, el Tribunal de Garantías, procedió a conceder un término para la preparación de su defensa, garantizando así el debido proceso y se instó a no realizar actos procesales dilatorios, por respeto a las víctimas, los imputados y al resto de los sujetos procesales.El Ministerio Público, estuvo representado por la fiscal Isaura Mejía; la abogada querellante por parte del banco, estuvo representada por la licenciada Nayra Fernández; y el abogado querellante de la víctima, por el licenciado Mauricio Ceballos.Por parte de los abogados particulares, participaron los licenciados Agustín Martínez, José Ortega Quijada, Luis Carlos Cabeza, Valentín Jaén, y Ramón Quinto, y por parte la defensa pública, estuvieron los licenciados Renaldo Griffit y Ernesto Guillén.Este hecho se suscitó el 10 de febrero de 2017, luego de que varios sujetos ingresaron al banco para robar, y fallece una de las empleadas del banco, producto de un disparo. Por este caso, existen siete personas detenidas provisionalmente y dos con medidas cautelares de reporte periódico.