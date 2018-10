Cambian fecha de audiencia en caso de secuestro, robo y asociación ilícita en Chiriquí

Debido a que aún no han llegado los resultados de un examen médico psiquiátrico, realizado a uno de los imputados, por los delitos de tráfico de secuestro, robo y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de Luis Cerceño, hecho ocurrido el pasado 3 de febrero de 2017, el juez de Garantías de Chiriquí, Erick Polanco, reprogramó la audiencia intermedia, para el próximo 14 de noviembre.En la audiencia de hoy, 4 de octubre, que se realizó en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, la defensa pública, solicitó una reprogramación de la misma, debido a que aún no han llegado los resultados de un examen psiquiátrico que se le realizó a su cliente por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense.Ante esta situación, el juez Polanco accedió a su reprogramación, para el 14 de noviembre, en la sala 1, a las 9:30 de la mañana, en las instalaciones del Órgano Judicial de la provincia de Chiriquí.La fiscal de Circuito, Ladys Jované, no se opuso a la reprogramación, porque se tiene que establecer el estado del imputado.La defensa pública, Isbeth Moreno, también solicitó el apoyo del juez de Garantías, para que se hagan las gestiones necesarias al Instituto de Medicina Legal, y los resultados lleguen lo más pronto posible a Chiriquí, porque se espera que su cliente pueda llegar a una salida alterna en este caso.El juez Polanco dijo en audiencia que girará un oficio de carácter urgente porque se debe solventar este caso lo más pronto posible.El hecho delictivo se registró el pasado 3 de febrero de 2018, cuando en horas de la mañana, en los estacionamientos de un supermercado, ubicado en San Mateo, cuatro jóvenes supuestamente secuestraron al hijo del dueño de este local, pidiendo un rescate de 600 mil dólares.