SPIA y MOP inspeccionan trabajos en Puente de Las Américas

Una inspección a los trabajos que se desarrollan sobre la losa del Puente de Las Américas, llevó a cabo la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) en conjunto con Personal de la Oficina de Proyectos Especiales (OPE) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa encargada de la reparación de estas estructuras.

Los trabajos consisten en la evaluación de los tramos afectados para determinar hasta donde está comprometida la calzada en ese punto, posteriormente se remueve todo lo dañado en la losa y se hace un corte uniforme generalmente rectangular; se coloca un epóxico en forma de adherencia, y sobre el mismo una base de cementol, un producto que proporciona la parte estructural de la losa.



Seguidamente se colocan las barras de carbono, y finalmente se aplica el overlay, que es el acabado final de la losa, así lo explicó el Director de Proyectos Especiales del MOP, Arcelio Tejada.





El director de OPE reiteró que los trabajos son parte de la garantía del proyecto, por ende, no representa ningún costo adicional para el Estado.



Por su parte, Sion Atencio miembro de la SPIA, manifestó que se ha podido detectar que los daños en la losa del puente son producto de la vibración y el peso excesivo que transita por el puente de Las Américas de camiones articulados y de carga.



Además explicó que “la reparación se realiza con materiales rígidos sobre materiales rígidos, y por ende, las vibraciones ocasionan fracturaciones aleatorias en distintos puntos a lo largo de la losa de rodadura del puente”.



Atencio ha señalado que estos daños seguirán registrándose mientras no se controle la circulación de vehículos con peso excesivo, debido a que las losas del puente tienen más de 50 años y ya cumplieron con su vida útil.



Para Atencio, sería recomendable que el MOP contara con una cuadrilla permanente para atender este tipo de situaciones, opción que está siendo evaluada por el ministerio.



Como parte de la inspección, el miembro de la SPIA advirtió que estos daños seguirán apareciendo, hasta que se realicen los trabajos principales y definitivos, que según recomendó, se debería cambiar por completo la losa de rodadura de este puente.



Es importante destacar que, el proyecto de mantenimiento del Puente de Las Américas incluyó las reparaciones en la losa de rodadura además del recubrimiento de las pilas (sellado inyectado y pintura); rehabilitación de elementos estructurales y no estructurales (pasarelas, plataformas, escaleras de acceso, drenajes de junta peinilla, barandas y malla ciclón, y la iluminación vial, entre otros.





El MOP mantiene conversaciones con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre así como también con la Policía del Tránsito para evitar que los vehículos con peso excesivo pasen por este puente.



Se conoció que los trabajos actuales tendrán una duración aproximada de 5 a 6 semanas, considerando que los mismos se llevan a cabo en horario nocturno, para no afectar el tráfico vehicular por esa zona.

Actualmente, se mantiene vigente la garantía dentro proyecto de Mantenimiento del Puente de Las Américas, por lo que la empresa contratista se encuentra reparando los tramos donde se han detectado huecos que presenta la calzada de rodadura del puente.