EE.UU. y Panamá revisan implementación efectiva y cumplimiento de obligaciones Ambientales del TPC

Estados Unidos y Panamá celebraron la segunda reunión del Consejo de Asuntos Ambientales (Consejo) bajo el Tratado de Promoción Comercial Panamá-Estados Unidos (TPC) y la segunda reunión de la Comisión de Cooperación Ambiental (Comisión) bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA).

El Ministro de Medio Ambiente Emilio Sempris presidió las reuniones en representación de Panamá. Laura Buffo, Directora para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, y Brian Doherty, Subsecretario Interino de la Oficina de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales, Departamento de Estado, copresidieron las reuniones en representación de los Estados Unidos.

El Consejo revisó el progreso realizado por Panamá y los Estados Unidos para asegurar la implementación efectiva y el cumplimiento de las obligaciones del Capítulo Ambiental del TPC. El Consejo intercambió información y puntos de vista sobre los esfuerzos necesarios para la aplicación de las leyes ambientales y mejorar la protección ambiental, con un enfoque particular en el tráfico de especies silvestres, la tala ilegal y la pesca ilegal, no declarada y no regulada (INDNR).

Panamá presentó los avances de país en materia ambiental, incluyendo la implementación de la Alianza por el Millón de Hectáreas; el sistema de evaluación y fiscalización ambiental en línea PREFASIA; la creación por Decreto Ejecutivo de la Fuerza Ecológica y los operativos en coordinación con los estamentos de seguridad del Estado para disminuir el tráfico ilegal de madera y de especies.

Panamá reportó para el 2018 un record de recaudaciones en multas por diferentes infracciones ambientales impuestas que supera los $680 mil dólares.

Estados Unidos destacó las medidas tomadas para mejorar los niveles de protección ambiental dentro de su territorio, esto incluye la implementación del Programa de Monitoreo de las Importaciones de Mariscos para combatir la pesca ilegal, el fraude de los mariscos y la implementación de la Ley de Tráfico de Vida Silvestre para ponerle fin a tal tráfico. Los Estados Unidos informó sobre las acciones de aplicación de las leyes ambientales tomadas por el Departamento de Justicia, la Agencia de Protección Ambiental, entre otros, la cual ha resultado en casi $5 billones en sanciones, multas, y otros pagos en el año 2017.

El Consejo también lanzó oficialmente la Secretaria Para la Aplicación de la Legislación Ambiental Estados Unidos – Panamá (SALA), la cual desempeñará un papel importante en la promoción de la participación pública en el monitoreo y cumplimiento de las leyes ambientales de Panamá. Además, el Consejo aprobó los Procedimientos de Trabajo para la Secretaría Para la Aplicación de la Legislación Ambiental y un plan de trabajo para el próximo año, el cual incluye un mayor alcance para educar al público sobre el mecanismo de la presentación de comunicaciones a la Secretaría.

La Comisión discutió los proyectos de cooperación ambiental completados en el marco del Programa de Trabajo de Cooperación Ambiental 2015-2017 y el estado de los proyectos de cooperación ambiental en curso y futuros. Estos proyectos incluyen abordar los temas de la pesca INDNR, tala ilegal, tráfico de vida silvestre, gestión ambiental en los puertos, calidad del aire, evaluación del impacto ambiental y la adopción de prácticas de producción más limpia por parte de micro, pequeñas y medianas empresas.

La Comisión también aprobó su segundo Programa de Trabajo para el 2018-2022, el cual establece las siguientes prioridades para las actividades de cooperación: fortalecer la capacidad para desarrollar, implementar y cumplir las leyes y reglamentos ambientales; la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de áreas protegidas y otros ecosistemas importantes; un mejor desempeño ambiental de parte del sector privado y el cumplimiento de las leyes ambientales; la educación ambiental, transparencia y la participación del público para mejorar la protección ambiental y la aplicación de las leyes ambientales.

Las Partes celebraron una sesión pública el 3 de octubre de acuerdo al Capítulo Ambiental del TPC y el ACA, el cual incluyó representantes de la sociedad civil, empresas y miembros de la academia. La sesión pública refleja el compromiso de ambos países en mantener un diálogo abierto y un fuerte compromiso público. Ambas delegaciones informaron al público sobre la implementación del Capítulo Ambiental y la cooperación ambiental en curso y futura bajo el ACA. La sesión pública brindó una oportunidad para que los miembros del público ofrecieran comentarios e hicieran preguntas sobre la implementación del Capítulo Ambiental del TPC y ACA.